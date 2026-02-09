伊朗嗆打死4千美軍! 美20中東基地全面反導部署 以放話伊越「紅線」就先轟

美國已在中東約 20 處軍事基地完成飛彈防禦系統部署，主力包括「愛國者」防空飛彈系統與「薩德」反彈道飛彈系統，主要任務為攔截彈道飛彈及高空空中威脅。 圖:翻攝自X帳號@MOSSADil

[Newtalk新聞] 美國與多個盟國近期同步強化中東區域防空與軍事部署；以色列與伊朗方面則接連釋出強硬訊號，區域緊張程度明顯上行。多方消息顯示，軍事、外交與能源風險正在交織，為中東局勢增添更多不確定性。

綜合外媒報導，美國已在中東約 20 處軍事基地完成飛彈防禦系統部署，主力包括「愛國者」防空飛彈系統與「薩德」反彈道飛彈系統，主要任務為攔截彈道飛彈及高空空中威脅。此舉被視為因應區域潛在飛彈風險與無人機攻擊能力提升的防禦性調整。同時，英國也向中東增派空中力量，包括 F-35 戰鬥機與兩架空中加油機，顯示西方國家在區域的空中作戰與續航支援能力正同步擴充。外界普遍認為，相關部署與近期涉及伊朗的外交與安全動態密切相關。

以色列方面則對伊朗飛彈發展釋出更直接警告。據報導，以色列國防官員已向美方表態，若伊朗彈道飛彈計畫跨越耶路撒冷所設定的安全「紅線」，以方將不排除單獨對伊朗相關設施發動打擊行動，而不必然等待美方協同。此一表態被視為以色列對伊朗飛彈能力持續成長的強烈反制訊號，也可能提高單邊軍事行動的風險。

伊朗國內則出現強硬回應聲浪。伊朗議員馬哈茂德·納巴維安近日公開表示，若美國總統川普或美方「採取錯誤一步」，可能導致「至少 3,000 至 4,000 名美軍士兵喪生」。類似言論在伊朗政界與強硬派輿論場中引發關注，也加劇外界對言辭升級可能轉化為軍事摩擦的憂慮。

在軍事能力展示方面，伊朗近期對外公開遠程導引海上水雷裝備，聲稱具備對大型軍艦造成致命威脅的能力，並以美國航母「林肯號」作為假想打擊目標之一。同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍據報已演練火箭彈與魚雷艇集群攻擊戰術，強化近岸與要道水域的不對稱作戰能力。

根據《塔斯尼姆通訊社》與英國《每日電訊報》報導，伊朗方面已制定多線應對戰略，針對可能出現的美方軍事打擊做準備。相關方案包括在數小時內向中東多處美軍基地發射彈道飛彈與無人機、動用區域代理力量牽制，以及結合網路行動干擾後勤與指揮系統。報導並指出，伊朗曾警告不排除封鎖霍爾木茲海峽，若該戰略水道受阻，國際油價可能被推升至每桶 200 美元以上，對全球能源市場造成劇烈衝擊。

另外，歐洲新聞台引述消息指出，俄羅斯據稱已向伊朗轉移數十億美元資金，以緩解美元流動性壓力。報導將此舉與對抗美國金融制裁及穩定伊朗國內經濟環境相連結，但相關細節與金額尚未獲得獨立全面證實。

在區域合作層面，沙烏地阿拉伯與卡達已正式允許美國自其領土操作「薩德」反導系統，強化對彈道飛彈威脅的攔截能力。此舉被視為海灣國家在安全議題上與美方協調程度提高的訊號。

