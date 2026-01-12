伊朗嗆炸美軍基地 川普放話祭「前所未有」打擊、曝對方想談判

2026年1月11日，美國總統川普在空軍一號上接受媒體採訪。美聯社



伊朗血腥鎮壓蔓延全國的反政府示威活動，國會議長更嗆聲，如果美方介入，必定立即對以色列以及美軍基地發動報復攻擊。美國總統川普週日（1/11）證實，正在權衡可能的軍事選項，若美軍基地遇襲，將以伊朗從未經歷過的強度予以打擊。

川普（Donald Trump）在空軍一號上向媒體表示，伊朗似乎有些不該被殺害的人遇害，而這些所謂的領導者很暴力，「我不確定他們是否僅憑暴力統治，但我們正嚴肅審視事態發展。」

多家美國媒體稍早報導，川普正在評估一系列針對伊朗的可能軍事選項，並在近日聽取多項干預計畫的簡報。對此，川普證實，美軍與政府正在研議若干強力選項，「我們將做出決定」。政府可能會與馬斯克（Elon Musk）討論，讓伊朗民眾能夠使用星鏈（Starlink）衛星網路服務。

廣告 廣告

當被問及若伊朗攻擊美軍基地，美國將如何回應時，川普警告稱：「我們將以他們從未經歷過的強度予以打擊。」但他也透露，伊朗政府週六（1/10）已致電要求談判，認為該國領導人已經厭倦被美國打壓，因此希望能與美方談判。

伊朗政府對持續兩週的反政府示威進行血腥鎮壓，川普曾公開表示，如果德黑蘭開始殺害示威者，美國將「介入」，但強調這並不意味著派兵，而是要狠狠打擊他們的要害，更發文指：「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已備好伸出援手！」

對此，強硬派的伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）11日在演說中宣稱：「如果伊朗遭到襲擊，被佔領土地（以色列）以及該地區所有的美國軍事中心、基地和船艦都將成為我們的合法目標......我們將根據任何客觀的威脅跡象採取行動。」

更多太報報導

伊朗血腥鎮壓踩紅線 川普1/13討論干預選項但「不派地面部隊」

伊朗示威已538人喪生逾萬人被捕 政府也號召上街「譴責美國以色列」

有片／伊朗血腥鎮壓罹難者飆破200人 以色列示意可以和「自由伊朗」成為盟友