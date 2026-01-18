伊朗嗆聲美國 暗示死刑仍可能執行

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗境內的大規模示威活動已漸漸平息，但國內局勢仍持續引起國際社會關注。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）18日警告，任何針對伊朗最高領袖哈米尼的攻擊，都將被視為向伊朗全面宣戰，美國的任何打擊都將引發德黑蘭的「嚴厲回應」。

根據路透社報導，在伊朗當局強硬鎮壓示威之下，美國總統川普（Donald Trump）多次威脅，若街頭持續發生殺戮或處決示威者的行為，美國將進行干預。他在本月17日接受政治新聞網站Politico訪問時更表示：「現在是時候為伊朗尋求新的領導層了。」

這次示威是自1979年伊斯蘭革命以來最血腥的動亂，國際壓力不斷升高之際，伊朗的教士統治當局正試圖嚇阻川普介入。伊朗18日暗示可能會繼續處決動盪期間被捕的人員，並試圖藉此威懾川普不要介入。

伊朗總統裴澤斯基安在社群平台X（舊稱推特）上警告，德黑蘭對「任何不義侵略的反應都將是嚴厲且令人遺憾的」，並補充說，任何對該國最高領袖的攻擊「都等同於對整個民族的全面戰爭」。

伊朗自上月28日爆發全國性示威，伊朗德黑蘭大市集（Grand Bazaar）商家上個月因經濟困頓發起抗爭，並迅速演變為席捲全國的反政府示威浪潮。參與者橫跨不同世代與收入階層，包括店家、學生、男女民眾、貧富族群。

在當局上周以武力鎮壓後，街頭抗議活動已明顯減少。一名伊朗地方官員表示，全國示威浪潮迄今已造成至少5000人死亡，其中約500人為安全部隊成員。

▲伊朗境內的大規模示威活動已漸漸平息，但國內局勢仍持續引起國際社會關注。（圖／美聯社／達志影像）（圖／美聯社／達志影像）

不過，總部設於美國的人權團體人權行動者新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency）指出，經交叉查證後確認，死亡人數已達3308人，另有4382起案件仍在審查中，並統計已有超過2萬4000人遭到逮捕。

川普日前在社群媒體發文感謝德黑蘭領導人，稱其取消了原定對800人的處決。川普雖已向該地區調動美軍資源，但尚未說明具體行動計畫。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）隔天則坦承，有「數千名」他所稱與美國及以色列有關的「恐怖分子與暴亂分子」死亡，並反控川普是「罪犯」。

與此同時，伊朗司法部暗示處決行動可能繼續。司法部發言人賈漢吉爾（Asghar Jahangir）在記者會上表示：「一連串行動已被認定為與真主為敵（mohareb），這是伊斯蘭刑罰中最嚴厲的罪行之一。」依伊朗法律，該罪名可判處死刑。

