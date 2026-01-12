伊朗嗆「做好戰爭準備」 仍對與美談判持開放態度

伊朗全國各地爆發大規模抗議活動，安全部隊進行鎮壓。

在伊朗的抗議活動進入第三周。伊朗當局表示，願意和美國對話，但也已經做好戰爭準備。美國總統川普說，德黑蘭方面已經致電尋求談判。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，一家總部位在美國的人權組織指出，隨著伊朗反政府抗議活動蔓延到全國，已經有超過500名抗議者喪生，將近10700人被捕。當局切斷了電話線、網路、行動數據和通話服務長達四天。根據親改革派媒體的報導，安全部隊突襲民宅，逮捕了那些疑似持有衛星設備的人員。

CNN報導，伊朗表示，願意和美國對話，但已經做好戰爭準備。美國總統川普聲稱，德黑蘭方面已經致電尋求談判，而他的政府正在衡量可能的軍事干預。消息人士指出，伊朗外交部長最近已經和川普特使魏科夫取得聯繫。另外，根據伊朗國家媒體報導，伊朗領導人在親政府集會上，把這段時間的抗議活動，描述為「外國支持的騷亂」。

英國廣播公司BBC引述目擊者說法報導，伊朗安全部隊直接向抗議人群開槍，不停殺人，用突擊步槍向手無寸鐵的抗議者開火。目擊者說，我們正赤手空拳地和殘暴的政權抗爭。