伊朗嚴陣以待美軍集結！部署千架無人機備戰

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近日持續升級對伊朗的警告，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也表示，美軍在中東已完成集結，隨時準備好執行任何命令。雖然川普並未排除外交對話可能，但中東如今可說已是戰雲密佈、一觸即發。伊朗嚴陣以待，軍方宣布部署1000架新型戰略無人機至各地部隊，以便能夠立即快速作戰。

根據《半島電視台》報導，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）今（30）日在土耳其舉行高級別會談，試圖尋求外交途徑說服美國不要發動攻擊，然而，另一方面，伊朗當局也處於高度戒備，外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，「德黑蘭目前的首要任務不是與美國談判，而是做好百分之百的保衛國家準備」。

伊朗軍方29日宣布，部署1000架新型「戰略」無人機至各地部隊，這些無人機具備作戰、偵察能力，能夠打擊陸地、空中和海上的固定或移動目標。伊朗軍方表示，「鑑於我們面臨的威脅，這項行動旨在提高快速作戰能力，並對任何侵略做出果斷反應」。

軍事媒體《The War Zone》報導分析表示，雖然伊朗的官方訊息未必屬實，但是鑑於該地美國軍事基地林立，以及美國海軍艦艇在當地的部署日益增強，伊朗向其部隊部署隨時可以發射的空中和海上無人機意義重大，將這些裝備從倉庫中提前調出，也有助於確保它們在衝突初期能夠生存。

值得注意的是，儘管以色列近年主要鎖定伊朗的長程飛彈與無人機戰力進行打擊，包括其發射裝置與儲存設施，但伊朗的短程武器系統基本上未受到影響。這些短程彈道飛彈、巡弋飛彈以及無人機數量龐大，未來可能被用來攻擊美國及其盟友在該地的軍事資產。

