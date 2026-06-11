伊朗回擊中東三國美軍基地 宣稱擊中荷姆茲海峽兩艘船隻

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2026年6月10日，美軍驅逐艦「麥可墨菲號」發射戰斧巡弋飛彈攻擊伊朗境內目標。美國中央司令部／路透社



美軍週三（6/10）連續第二天空襲伊朗境內多個目標，伊朗隨後宣布將全面關閉荷姆茲海峽，並聲稱已實施報復，對巴林、科威特、約旦境內的美軍基地發動空襲，也攻擊兩艘行經荷姆茲海峽的船隻。

美軍中央司令部（CENTCOM）週三晚間（台灣時間週四上午）發表聲明稱，已完成對伊朗境內多個目標的打擊，目標包括伊朗的軍事偵察能力、通訊系統與防空基地。當天稍早，伊朗境內多處傳出爆炸聲響。

半島電視台、路透社報導，伊朗革命衛隊（IRGC）表示，為回應美軍行動，已於週四凌晨出動無人機，攻擊美軍第五艦隊在巴林希克伊沙空軍基地（Sheikh Isa Air Base）的設施，也攻擊了科威特的賽勒姆（Ali Al Salem）空軍基地與賈比爾（Ahmad Al-Jaber Air Base）空軍基地。

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革命衛隊隨後又宣稱，已向約旦的阿茲拉克（al-Azraq）基地發射12枚彈道飛彈，摧毀該基地「多項設施與大量戰機」。美軍尚未做出回應。

巴林國王的媒體顧問在X平台表示，該國防空系統「已攔截並摧毀」伊朗的空襲行動。科威特通訊社也報導，該國防空系統攔截到「敵對物體」；路透社報導，科威特一度暫時關閉空域，各航班須繞道而行。

上述對美軍基地的打擊行動近似週三的報復行動。IRGC另表示，週四也攻擊了兩艘試圖「非法通過」荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪。

革命衛隊指控美國一再違反4月達成的停火協議，宣布荷姆茲海峽「無限期關閉，直至另行通知」。革命衛隊並表示，包括油輪與商船在內的所有航運交通都會受影響。

美軍中央司令部稍早宣布對伊朗境內「多個目標」發動新一輪打擊。美軍表示，攻擊是依照美國總統川普的命令執行，以回應「伊朗毫無正當理由且持續不斷的侵略行為」。

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