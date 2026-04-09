伊朗因黎巴嫩再次「全面封鎖」荷莫茲 船舶通行4月來最少1天

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導



伊朗革命衛隊9日聲稱，由於以色列在黎巴嫩違反停火協議，荷莫茲海峽航運先急劇放緩後全面停止，包括原定通行的油輪「AUROURA」被迫返航。雖然美伊雙方於7日達成為期兩週的停火協議，伊朗仍計畫每日限制約12艘船通行，並要求船隻與革命衛隊協調、支付過境費，以加強對全球最重要能源航道的控制。波斯灣產油國及國際能源市場對伊朗可能永久掌控航道表示高度擔憂。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）9日聲稱，由於以色列違反了在黎巴嫩的停火協議，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運先是急劇放緩，隨後停止。根據「MarineTraffic」船舶追蹤數據顯示，目前沒有船舶通過荷莫茲海峽。先前有報導稱，隨著美國和伊朗之間為期兩週的停火協議於7日生效，海峽的船舶通行已開始恢復。

廣告 廣告

德黑蘭指責以色列之際，白宮仍堅稱黎巴嫩不屬於美伊之間脆弱的停火協議的參與國。黎巴嫩當局稱，以色列8日對黎巴嫩發動了迄今規模最大的空襲，造成重大傷亡。

伊朗革命衛隊表示，停火談判的關鍵條款之一是伊朗繼續對荷莫茲海峽進行「巧妙管控」。伊朗方面聲稱，美國總統川普已接受這條海峽將繼續「處於伊朗的控制之下」。

伊朗聲明稱，8日稍早，兩艘被證實為伊朗所有的油輪都通過了海峽，1艘中國船隊的油輪也安全通過。革命衛隊表示，此後沒有其他油輪通行，在以色列對黎巴嫩發動大規模空襲後的幾分鐘內，所有通過這條海峽的船隻交通都已停止。伊朗方面稱，這起攻擊違反了停火協議。

革命衛隊還表示，1艘原定於8日晚間10點通過荷莫茲海峽的油輪「AUROURA」在海峽附近改變航向並返航。這艘油輪接近海峽出口時突然掉頭180度，返回波斯灣。MarineTraffic網站顯示，該船被荷莫茲海峽拒絕通行後兩小時，仍「停泊」在波斯灣。

只有「涓涓細流」石油從荷莫茲海峽流出

美國大型石油公司「海灣石油」（Gulf Oil）首席能源顧問克洛扎（Tom Kloza）表示，任何荷莫茲海峽航運變化對美國消費者加油的影響需要「一段時間」才能顯現。他說，雖然兩週停火協議據稱要求重新開放這條重要水道，但他「還未看到更多原油離開」海峽的跡象。





克洛扎向CNN記者表示：「目前這只是非常初步的步驟。沒有跡象顯示海峽會重新開放，這個停火協議看起來很脆弱。」他指出，目前僅有「少量油輪」離開該地區，而由於協議脆弱，送油過海峽的人「現在會非常謹慎」。克洛扎說：「即使要恢復荷莫茲海峽的交通量達到50%或70%，看起來也還需要幾週時間。」

伊朗利用戰爭創造新籌碼和收入

華爾街日報報導，伊朗告訴調解方，在停火期間每日將限制約12艘船通行荷莫茲海峽，並收取通行費，顯示德黑蘭計劃加強對這條全球最重要能源航道的控制。伊朗外交部長阿拉奇表示，通行的船隻必須與伊斯蘭革命衛隊協調。





據標普全球市場情報公司（S&P Global Market Intelligence）的數據顯示，8日僅有4艘船隻獲准通行，是4月以來最少的1天，而戰前每日通行量超過100艘。調解方和船舶經紀人表示，伊朗要求船舶事先協商通行費，並以加密貨幣或人民幣支付。

伊朗的要求顯示，它利用戰爭創造了新的籌碼和潛在收入來源。在戰事中，伊朗透過針對未經許可通行的船隻控制了水道。這種安排現在在美伊雙方達成的兩週停火協議期間得到鞏固。

伊朗在航道管理中可能的永久角色，令依賴荷莫茲海峽出口的大部分石油的波斯灣產油國，以及歐亞的能源消費者感到擔憂。

荷莫茲海峽重要性已與核計畫一樣

美國仍公開推動自由開放的海峽，但伊朗未表現出放鬆控制的意願。8日早上，根據1位匿名船員的錄音，伊朗透過海上VHF廣播告知所有波斯灣及阿曼海的船隻，若未經革命衛隊許可通行，將面臨被摧毀的風險。

以色列國防情報前伊朗部門主管西特里諾維奇（Danny Citrinowicz）表示：「對他們而言，荷莫茲海峽的重要性已與飛彈和核計畫一樣。控制這條航道是必須的。」

川普政府對伊朗要求的承認，可能鞏固其對全球約每日2000萬桶石油（約占全球20%）供應的主導權。僅6週前，戰爭爆發前，船隻可自由通行海峽，無需與伊朗軍方協調。新的安排改變了波斯灣的力量平衡，並擴大了伊朗的全球影響力，即便其在五週戰爭中受到重創。





波斯灣產油國強烈反對任何需向伊朗付款的安排。調解方預計，這些要求將在未來幾週的永久停火談判中增加複雜性。

更多上報報導

川普當面抱怨「需要時都不在」 北約秘書長坦承：考試不及格

美副總統范斯4/11赴巴基斯坦與伊朗談判 強調黎巴嫩不在停火範圍

50架戰機投160枚炸彈！以軍10分鐘狂轟黎巴嫩釀254死 伊朗嗆將懲罰以色列