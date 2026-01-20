伊朗國營電視台遭駭 流亡王儲「現身」喊話

伊朗當局持續對境內實施網路封鎖，不過官方電視台疑似遭到駭客入侵，播出流亡王儲巴勒維（Reza Pahlavi）的影片，當中王儲向示威者信心喊話，強調美國總統川普表示過，救援已經在路上，要伊朗軍警放下武器，宣誓效忠人民。

插播方式蓋台 巴勒維：歐美和伊朗示威者同一陣線

伊朗官媒遭駭，插播出現流亡王儲的影片。圖／美聯社、路透社、CNN

從曝光的畫面看到，伊朗官媒明顯遭駭客攻擊後，以插播方式蓋台出現斗大標題以波斯文寫著，「這是伊朗全國革命的真實新聞」，接著，伊朗流亡王儲巴勒維出面信心喊話，歐美和伊朗示威者站在同一陣線，美國總統川普表示，救援已在路上，巴勒維並聲稱，部分伊朗安全人員已經放下武器、宣誓效忠人民。

伊朗暴力鎮壓 世界經濟論壇拒伊朗外長演說

伊朗政府持續封鎖境內網路，不過正在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，也將伊朗拒於門外，痛斥伊朗當局對示威者致命鎮壓，不再邀請伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）在論壇峰會上演說。

據《美聯社》報導，伊朗當局對此反應相當憤怒，批評這是美國和以色列勢力對伊朗的針對性行動。

若伊朗誤判攻擊 以色列總理嗆強力回擊

伊朗中東死敵，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）

指出，經歷大規模示威的伊朗將無法恢復原貌，同時警告伊朗當局不要輕舉妄動，如果誤判、攻擊以色列的話，將以伊朗從未經歷過的力量回擊。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）延續中東調停者的口吻，強調伊朗問題要透過外交與對話解決。但不只伊朗境內民怨難平，境外反抗軍也伺機而動，CNN記者直擊伊朗庫德族反抗軍，在伊拉克北部緊鑼密鼓訓練，當中年輕女性成員立志成為狙擊手，表示要捍衛女性及庫德族權益，對抗德黑蘭政權。

