伊朗國營電視駭客入侵！流亡王儲現身喊話 經濟學人：伊朗政權瀕臨極限

伊朗國營電視台遭駭客入侵！據ABC News19日報導，駭客於周日（18日）晚間干擾電視台衛星，多個頻道播放伊朗流亡王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）的影片，並呼籲軍隊「不要將武器對準人民」，巴勒維辦公室雖然已經承認播放影片，但對於駭客事件沒有多做說明。

《經濟學人》19日分析指出，伊朗政權搖搖欲墜，似乎已經到達極限。許多人民不滿最高領袖哈米尼的專制統治，希望可以廢除「伊斯蘭體制」，不要再讓神職凌駕於民選總統之上。

芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）於19日在社群上傳演說影片。文中寫「我將回歸伊朗」（I will return to Iran.）（圖／翻攝畫面）

電視出現伊朗流亡王儲巴勒維

據報導，駭客事件正值伊朗政府宣布死亡人數達3941人之際。周日晚間，電視上突然出現2段伊朗流亡王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）的影片，影片中似乎還出現了伊朗安全部隊和警察的制服。影片聲稱，已經有人「放下武器，決定效忠人民」，另一個畫面寫著「這是要給安全部隊和軍隊的訊息，不要把武器指向人民」。

巴勒維辦公室承認在電視上播放王儲的畫面，但並沒有回覆關於駭客事件的相關提問。雖然目前仍不清楚伊朗國內有多少王儲支持者，但自暴力鎮壓以來，國內人民支持王儲的呼聲不斷。巴勒維於19日也在X上發布演說影片，內文中寫著「伊朗人民已發出號召，要求由我來領導。我將重返伊朗」（The Iranian people have called for me to lead. I will return Iran.）。

經濟學人：伊朗政權搖搖欲墜，已經到達極限

《經濟學人》19日分析指出，伊朗政體已經搖搖欲墜。消息人士表示，國內官員和親信已經在議論紛紛，認為「底線已被突破，難以再維持現狀」，許多人相信政府時間所剩無幾。國內教士曾共同發表聲明：「統治者透過暴力剷除公民社會，已經達到了他們的極限。」並警告，除非掌權者開始進行根本且和平的改革，否則更劇烈的變革最終將隨之而來。

批評直指伊朗最高領袖哈米尼

分析指出，許多批評都指向86歲的伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），他已經統治伊朗36年，且日益專制。許多批評認為，哈米尼在核議題上態度過於強硬，導致原本可以解除的西方經濟制裁持續延宕，也有人表示哈米尼年事已高，還不得人心，預計他在未來3到12個月可能下台。

伊朗國內也開始有跡象傳出，希望川普可以介入抗議，有民眾表示：「我們曾經害怕變成委內瑞拉，但現在害怕我們不是委內瑞拉。」

伊朗人民尋求「總統」而非「最高領袖」

然而，有些伊朗人民的本意並非「顛覆政權」，而是希望建立服從於議會或總統的憲法元首，而非由神職人員凌駕於民選總統之上。一位在華盛頓的資深伊朗觀察家表示，人民尋求的不是更換政權，而是透過廢除伊斯蘭體制、同時保留國家官僚機構來實現體制改革。

伊朗現任總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）被認為過於軟弱，無法領導改革，外界的目光正轉向兩位實力派人物：議長及前革命衛隊（IRGC）空軍司令卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf），以及現任國家最高安全委員會秘書長的拉里賈尼（Ali Larijani）。然而，沒有安全部隊的庇護下，沒有人敢貿然行動。此外，哈米尼在國內仍有一群基本盤支持者，在上次選舉中，在總人口數逾9000萬的伊朗，有1350萬的選民支持哈米尼所屬的強硬派。

