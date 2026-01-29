伊朗土耳其外長將舉行會談 尋求降低中東緊張

美國總統川普(Donald Trump)揚言對伊朗採取軍事行動，中東緊張再度升溫。伊朗外長阿拉奇(Abbas Araqchi)30日將前往土耳其，與土國外長費丹(Hakan Fidan)就緩解局勢舉行會談。

綜合路透社與法新社報導，川普28日敦促伊朗進行核談判，否則將施以強力軍事打擊。伊朗方面則表示已準備好對話，但也強調「不惜做出強硬回擊」。

一名土耳其外交部的消息人士今天(29日)向媒體表示，伊朗一旦遭到攻擊，隨之而來的動盪將超出中東負荷能力。土耳其已分別與美伊展開接觸，力求緩解緊張；在明天舉行的兩國外長會議上，土耳其將表達調解衝突的意願，重申反對以軍事手段解決伊朗問題。

伊朗於去年底爆發民眾示威後，川普一度表態向遭到鎮壓的示威者提供協助，使伊朗神權政府面臨威脅；川普隨後又以核談判問題進行施壓，並已在該地區部署規模龐大的航母打擊群。

同時土耳其也在衡量緊急情況下的應變方案，一位不願透露姓名的高階官員表示，「一旦美國發動攻擊並導致伊朗政權垮台，土耳其計畫採取額外措施來強化邊境安全」。

土耳其東部與伊朗接壤的邊界長約530公里，其中僅380公里設有圍牆。土耳其正考慮使用更多科技安全系統並增派軍隊，來強化邊界安全。(編輯 : 廖奕婷)