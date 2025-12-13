伊朗在阿曼灣扣押油輪 18船員來自印度等國

伊朗的法斯通訊社(Fars)12日晚間到13日凌晨報導，伊朗在阿曼灣(Gulf of Oman)扣押了一艘油輪，船上的18名船員來自印度、斯里蘭卡和孟加拉。

報導引述伊朗南部霍爾木茲甘省(Hormozgan)官員談話指出，一艘載有600萬公升走私柴油的油輪，在阿曼海(Sea of Oman)附近被伊朗扣押。這艘船的所有導航系統已無法運作。

伊朗軍方經常宣布，他們在波斯灣地區攔截到非法運送燃料的船隻。伊朗是全球零售燃油價格最低的國家之一，使得從伊朗走私燃油到其他國家特別有利可圖。

伊朗上個月也在波斯灣海域，以「運載未獲授權貨物」為由扣押油輪，並否認此舉是在報復其他國家的臆測。

伊朗這次採取攔截行動之際，正值美國2天前在委內瑞拉附近海域扣押一艘油輪。根據華盛頓的說法，這艘船隻的船長正在從委內瑞拉和伊朗運送石油。

美國司法部長邦迪(Pam Bondi)表示，這艘油輪是「非法石油運輸網絡」的一部分，用來運載受制裁的石油。

美國財政部指控委內瑞拉和伊朗的伊斯蘭革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps)和真主黨(Hezbollah)有關連，在2022年對委內瑞拉祭出制裁。