伊朗地方官員曝示威釀5千死 總統警告攻擊哈米尼視同「宣戰」

伊朗總統18日警告，任何針對該國最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的攻擊行動，都將被視同「對伊朗宣戰」。這番強硬表態似乎是回應外界對美國總統川普可能策畫暗殺或推翻哈米尼政權的揣測。

圖為哈米尼1月17日在德黑蘭出席會議並發表講話。（圖／美聯社）

根據《衛報》，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在X平台發文表示，「對我國偉大領袖發動攻擊，等同於與伊朗全體人民開戰」。他同時將過去2週席捲伊朗全國、造成數千人喪生的反政府示威浪潮歸咎於美方，指控美國政府及其盟友長期實施敵對政策與不人道制裁，導致伊朗人民生活困頓。

川普17日接受《Politico》專訪時，公開呼籲結束哈米尼長達近40年的統治，並以「病態的人」形容這位最高領袖，批評他「應好好治理國家，停止殺害人民」。

這波示威潮始於去年12月底，民眾因不滿通膨飆升、貨幣崩跌及經濟困境走上街頭。示威行動從首都德黑蘭蔓延至全國，原本針對民生議題的抗議迅速演變成要求政權更迭的反政府示威。

伊朗總統裴澤斯基安。（資料照／路透社）

伊朗當局1月8日採取近乎全面封鎖網路與通訊的措施，切斷大部分對外連線，企圖壓制通訊、掩蓋動亂規模並阻止獨立報導，使眾多伊朗民眾與外界隔絕。網路監測組織18日在社群媒體發文指，伊朗部分網路服務已恢復。

川普在13日曾喊話伊朗抗議者「繼續抗爭」，宣稱「援助即將到來」。當時各方消息顯示，美軍對伊朗發動攻擊已迫在眉睫。但美軍的行動最終在區域及外交壓力下踩剎車。

《Axios》引述消息指，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾警告川普，以方尚未準備好應對伊朗的報復，並質疑美軍打擊的實際效果。沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）也以區域穩定為由敦促美方克制。

川普16日發文感謝德黑蘭領導層，稱對方已取消800人的處決預定，包括26歲的索爾塔尼（Erfan Soltani）。索爾塔尼是這波示威爆發以來首位被判死刑的抗議者。

1月12日，一名男子在伊朗駐英國大使館外燃燒哈米尼的照片點燃香煙，以聲援伊朗反政府示威。（圖／路透社）

一名伊朗地方官員18日透露，至少5000人在抗議活動中喪生，包括約500名安全人員。他並指控「恐怖分子與武裝暴徒」殺害「無辜伊朗人」。

哈米尼15日發表演說時首度承認數千人喪生，其中部分死者「以不人道、野蠻的方式」遇害。他將死亡人數歸咎於美國，痛批川普是支持示威的「罪犯」，並要求嚴懲抗議者。

另外，不具名伊朗官員告訴《路透社》，傷亡最慘重的衝突發生在西北部的庫德族地區。人權組織「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）指，鎮壓行動中共有超過2.4萬名抗議者被逮捕。

報導稱，近日伊朗街頭恢復「不安的平靜」。取而代之的是，部分民眾在17日改從自家窗戶高喊反哈米尼的口號，目擊者描述，德黑蘭、設拉子（Shiraz）及伊斯法罕（Isfahan）等地的社區都迴盪著抗議聲浪。

