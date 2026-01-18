伊朗地方官員：示威已釀5000死 庫德族地區死傷最多

（中央社德黑蘭18日綜合外電報導）一名伊朗地方官員今天表示，當局已確認在這波抗議活動中至少已有5000人喪生，其中包括約500名安全人員。這名官員歸咎於「恐怖分子和武裝暴徒」殺害了「無辜的伊朗人」。

這名地方官員因事涉敏感而拒絕透露姓名。他告訴路透社，部分最激烈的衝突與較高的死亡人數，出現在伊朗西北部的庫德族地區。該地區長期有庫德族分離主義勢力活動，過去多次動亂中亦曾爆發最為暴力的衝突。

這名地方官員說：「最終死亡人數預計不會大幅增加。」他指控，「以色列和境外武裝團體」支持並武裝部分參與抗議的人士。

伊朗當局一向將國內動亂歸咎於外國敵對勢力，包括去年6月對伊朗發動軍事攻擊的宿敵─以色列。

總部位於美國的人權組織「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）昨天表示，伊朗抗議活動的死亡人數已達3308人，另有4382起案件仍在審查中。HRANA並指出，該組織已確認超過24000人遭到逮捕。

此外，總部位於挪威的伊朗庫德族人權團體Hengaw表示，去年12月底爆發的這一波抗議活動中，部分最激烈的衝突發生在伊朗西北部的庫德族地區。（譯者：高照芬/核稿：嚴思祺）1150118