伊朗報復美軍空襲 向巴林、約旦美軍基地發動飛彈攻擊
美國日前因荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近美軍直升機事件對伊朗目標發動空襲後，中東局勢再度急遽升溫。伊朗10日向巴林與約旦境內美軍設施發射飛彈及無人機，宣稱此舉是對美國軍事行動的直接報復，令原本脆弱的停火局勢面臨瓦解風險。
德黑蘭目標為巴林、約旦的美軍軍事設施
根據伊朗革命衛隊（IRGC）聲明，攻擊目標包括駐紮於巴林的美國海軍第五艦隊基地，以及位於約旦的美軍軍事設施。伊朗表示，美軍日前空襲伊朗南部雷達、防空及軍事設施，已構成對伊朗主權的侵犯，因此德黑蘭有權採取報復行動。
巴林政府在攻擊發生後立即啟動防空警報系統，首都麥納瑪（Manama）傳出爆炸聲響，居民被要求前往避難場所。約旦方面則證實，境內一處與美軍合作的軍事基地遭到攻擊，但未公布具體損失情況。
美國中央司令部（CENTCOM）表示，多數來襲飛彈與無人機已被攔截，初步資訊顯示美軍人員傷亡有限或未受影響。美軍同時強調，將持續保護駐中東部隊及盟友安全，並保留進一步回應的權利。
此次衝突導火線來自一架美軍AH-64阿帕契攻擊直升機日前在荷姆茲海峽附近墜毀事件。美國指控伊朗無人機擊落該機，並於9日對伊朗南部軍事設施發動「有限且相稱」的報復性打擊。伊朗則聲稱事件屬意外，否認蓄意攻擊美軍直升機。
分析人士指出，這是近幾個月來伊朗首次直接將約旦納入報復目標，也顯示衝突範圍正由波斯灣地區進一步擴大。儘管美伊雙方先前曾透過第三方斡旋維持停火，但近期一連串軍事行動已使外交努力遭受重大挫折。
受局勢升級影響，國際油價與金融市場同步震盪。由於荷莫茲海峽是全球重要能源運輸通道，市場擔憂若衝突持續擴大，恐對全球原油供應及航運安全造成進一步衝擊。
聯合國與多個中東國家已呼籲各方保持克制，避免局勢演變為更大規模的區域戰爭。然而截至目前，伊朗與美國均未顯示退讓跡象，中東安全情勢仍高度緊張。
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