伊朗外長才稱談判氣氛「正面」就被打臉！美國擴大制裁14艘油輪

才剛表示談判氛圍「正面」就被祭出更多制裁！就在美、伊兩國代表於阿曼會面討論核計畫問題後，川普政府於當地時間6日宣布對伊朗擴大制裁，目標包含14艘油輪、15個實體與2人，藉此將伊朗的石油出口管道切斷。川普政府宣稱，德黑蘭當局藉由石油收入資助破壞國際秩序之團體，以及鎮壓國內抗爭。

儘管兩國開始進行會談，川普政府對伊朗態度依舊強硬，也還未排除武力打擊伊朗的選項。（圖／川普臉書）

根據《法新社》報導，美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）明確表示，切斷伊朗石油出口管道，將能阻止伊朗利用該收益來鎮壓國內抗議以及資助國外破壞行動。皮戈特進一步說明，川普（Donald Trump）總統藉由極限施壓的方式，遏止伊朗非法進行石化產品出口。

據了解，美國政府下令全面禁止與14艘被制裁的油輪進行任何交易，名單包括懸掛土耳其、阿拉伯聯合大公國與印度國旗的船隻。此外，也有15個實體與2人一同被列入制裁名單中，可能將在金流或其他方面受限制。

相當諷刺的是，伊朗外交部長先前才稱伊美兩國對於和計畫問題的會談氛圍「正面」，卻迅速遭美國以擴大制裁回應。

伊朗在去年底發生大規模的全國性示威，並引爆激烈的警民衝突，隨後當局以血腥的鎮壓將抗爭壓制，導致成千上萬民眾傷亡。對此川普不斷聲援抗議民眾，並威脅將介入局勢，近期更派遣大量海軍艦艇陳兵伊朗周邊，局勢頗有一觸即發之勢。也讓西亞局勢更顯動盪。

