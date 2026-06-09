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伊朗外長放話要求外國勢力撤離：我們偏好外交但也會其他語言

伊朗外交部長近日在社群平台 X 上強硬發聲，指出若要降低區域衝突風險，最佳方案就是外國勢力撤出。他強調伊朗雖然偏好外交手段，但也精通「其他語言」，暗示不排除採取軍事行動應對當前局勢。

中東局勢持續緊繃，伊朗外交部長近日透過社群平台 X 發表強硬聲明。他明確表示，為了有效降低區域內的衝突風險，最理想的解決方案就是「他們」離開。雖然文中未指名道姓，但外界普遍認為這是在向駐紮在該地區的美國等外國軍隊喊話。

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這位外交首長在貼文中強調，伊朗政府在處理國際事務時，始終優先選擇「外交語言」（language of diplomacy）。然而，他也語帶威脅地指出，伊朗同樣「精通其他語言」，這番言論被解讀為伊朗已做好準備，若外交途徑失效，將不惜動用武力或採取更強硬的軍事手段來捍衛國家利益。

近期中東地區因多方勢力角力，衝突一觸即發。伊朗此時釋出這番訊息，不僅是在向國際社會表達立場，更是在向對手施壓。隨著區域緊張局勢升溫，各界正密切關注伊朗是否會將這番「其他語言」付諸行動，以及這將對全球地緣政治產生何種衝擊。

原文出處：伊朗外長放話要求外國勢力撤離：我們偏好外交但也會其他語言

本文由AI協作，經編輯審核後發布