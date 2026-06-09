伊朗外交部長近日針對中東局勢發表嚴正警告，指出駐紮在該地區的外國軍隊正面臨極高的安全威脅。他強調，隨著區域緊張局勢升溫，這些外國武裝力量隨時可能陷入各方勢力的交火之中，面臨「持續性的風險」。

伊朗外交部長近日針對中東地區日益緊張的局勢發表聲明，對駐紮在該區域的外國軍隊發出嚴正警告。他指出，隨著區域衝突的複雜化，這些外國武裝力量正處於「持續性的風險」之中，極有可能在各方勢力的武裝衝突中，意外捲入交火（crossfire）而造成傷亡。

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這番言論被視為伊朗對西方國家及其盟友在該地區軍事部署的直接回應。伊朗方面一貫主張，外國勢力的介入是導致中東局勢不穩定的主因之一。外長強調，目前的環境充滿不確定性，任何誤判都可能導致局勢失控，而身處其中的外國軍隊將首當其衝，面臨難以預料的安全威脅。

目前，中東地區因多項地緣政治爭端而處於高度戒備狀態。伊朗外長的警告不僅反映了德黑蘭當局的強硬姿態，也再次引發國際社會對於區域安全與軍事對峙可能升級的擔憂。專家分析，這類言論旨在施壓外國勢力減少在該地區的活動，以確保伊朗在區域事務中的主導地位。

原文出處：伊朗外長發出警告：外國軍隊面臨捲入衝突交火的「持續風險」

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