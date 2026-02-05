伊朗外長發帖怒斥德國及德國總理

（德國之聲中文網）德國總理梅爾茨周三前往海灣地區訪問之前表示，如果德黑蘭不停止對本國民眾的暴力行為、停止軍事核計劃，將對其實施新的制裁，“我們准備加大對德黑蘭的壓力。”

這是梅爾茨作為德國總理對海灣地區的首次訪問。他表示，德國政府正與英國、法國、美國、以色列以及該地區的伙伴保持密切聯系。他說：“該地區的和平與安全對我們來說也是一個重要議題。”

梅爾茨向伊朗領導層提出了三項具體要求：伊朗政權必須立即停止對其本國民眾的暴力行為；伊朗必須停止其軍事核計劃，不得向以色列或海灣國家發射任何彈道導彈；伊朗必須徹底停止其在該地區的破壞穩定活動。

伊朗強烈回應

在梅爾茨發表上述表態後，伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghtschi）猛烈抨擊了德國總理梅爾茨，還表達了對柏林政府更迭的期盼。他指責梅爾茨“政治幼稚，品格也令人厭惡”。

在發表於社媒平台X的帖子中，阿拉格奇寫道：“德國曾是歐洲進步的引擎，如今卻淪為倒退的引擎。去年九月在紐約，在梅爾茨的堅持下，E3（英法德三國）通過尋求恢復聯合國對伊朗的制裁，終止了自己在核談判中的角色。如今，梅爾茨卻懇求重返談判桌。然而，我們伊朗人已多次目睹梅爾茨政治上的幼稚和令人厭惡的品格。”

這位伊朗外長還指責梅爾茨“曾公開幻想伊朗在幾周內崩潰”。他說：“伊朗一直歡迎與德國保持牢固的關系。因此，像梅爾茨這樣的人如今代表德國在國際舞台上發言，實在令人倍感遺憾。我們希望德國能回歸更加成熟和正直的政治領導。”

作者: 德正 (德新社等)