伊朗外長稱準備好與美國恢復談判 強調「公平公正」是關鍵前提



面對美國總統川普不斷進逼，美軍戰力在區域內部署也持續強化的威脅之下，伊朗外長阿拉奇30日在出訪土耳其的期間，表示德黑蘭已準備好與美國恢復談判，不過也強調前提是必須在「公平公正」的情況之下，且伊朗軍事能力不應該成為談判的議題。

美國軍力步步進逼 中東情勢不斷推升

路透報導指出，川普（Donald Trump）於29日表示計畫和伊朗進行對話，且同時也已向中東地區派出了另一艘戰艦，防長赫格塞斯（Pete Hegseth）則表示美軍將會執行川普的任何命令，對伊朗的威脅大幅推升；1名伊朗官員曾在上週透露，美方表示恢復談判的主要條件，就是德黑蘭必須限制飛彈的發展計劃，但該提議遭到伊朗政府回絕。

對於眼下高度緊張的局面，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）30日在訪問土耳其行程期間，於伊斯坦堡和土國外長舉行聯合記者會時，強調「若在公平公正的前提之下，伊朗願意參加此類對話」。

中東區域重要國家居中斡旋 伊朗強調要談要戰都已準備好

報導指出，有鑑於當前情勢高度緊張，為了避免美國與伊朗之間擦槍走火，使中東地區再度陷入嚴重動盪，包括土耳其、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等區域重要勢力近期正努力在各方之間奔走，不過阿拉奇表示，面對美國的軍事威脅，無論是展開談判或是爆發戰端，德黑蘭當局都已經做好準備。

對於此次出訪土耳其，阿拉奇則認為與土國外長費丹（Hakan Fidan）的談話「氣氛良好且有助益」，同時表達出伊朗與區域其他勢力進行接觸與溝通，維持區域穩定與和平發展的意願。

