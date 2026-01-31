伊朗外長稱願和美國進行「公平對話」 但提出談判「2條件」

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合外電報導

美國和伊朗關係緊張之際，根據《半島電視台》報導，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）週五在訪問土耳其時，指出伊朗已經準備好和美國進行「公平且公正」的對話，但同時也強調「談判不能在威脅的陰影下進行」，更指出伊朗的防禦和飛彈能力「永遠不會是談判的主題」。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）（圖／美聯社）

阿拉格齊在與土耳其外長費丹（Hakan Fidan）舉行的聯合記者會上，也說道「伊朗人民的安全和其他人無關，我們將會保持和發展任何程度的防衛能力來保衛國家」。

而日前美國總統川普則是表示，一支由林肯號航空母艦率領的龐大艦隊正向伊朗駛去，如果伊朗領導人不同意就核子協議進行談判，美國準備「在必要時使用武力」。

而川普也指出希望能達成協議，並強調「如果達成協議那很好。如果沒達成協議，就讓我們看看會發生什麼事。」

對此，包括土耳其、阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯在內的鄰近國家一直在進行外交努力，試圖阻止華盛頓和德黑蘭之間發生軍事對抗，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）已向伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）提議，土耳其願意在美伊之間扮演「調解人」的角色。

