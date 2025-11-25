伊朗外長赴巴黎會談 核協議或迎來破冰契機

伊朗外交部長阿巴斯．阿拉格齊。 圖 : 翻攝自 X《Daily Iran News》

[Newtalk新聞] 法國外交部長讓．諾艾爾．巴羅（Jean-Noël Barrot）於 24 日表示，伊朗外交部長阿巴斯．阿拉格齊（Abbas Araghchi）將於週三抵達法國會談，預計討論雙邊、區域議題，以及伊朗核問題。阿拉格齊表示，這將是伊朗重新與國際原子能總署（IAEA）合作，並承擔其義務的機會。

伊朗的核工業幾經波折，1979 年的伊朗伊斯蘭革命後，美伊關係可謂急轉直下，自那以後美國長期指控伊朗秘密發展核武，並祭出制裁。2016 年美國、中國、俄羅斯、英國、德國、法國曾與伊朗達成協議，允許伊朗有限度的發展核計畫。

廣告 廣告

伊朗伊斯蘭革命使巴列維王朝垮台，從親美的君主製國家，變為政教合一國家。圖：翻攝自知乎

大致在 2018 年，美國基於以色列提供的情報與本國政策，對伊朗態度轉向強硬，並退出伊朗核協議。過此以往，雙方便長期處於緊張狀態，最近的導火索是 2025 年 6 月 13 日，以色列轟炸了伊朗核設施，導致雙方爆發一場為期 12 日的衝突，雙方動用大量導彈與無人機，最終在美國施壓下停火。這場衝突造成伊朗超過 1,000 人死亡，並造成數十億美元損失。

以色列 6 月 13 日起對伊朗展開攻擊，稱其是為「擊退伊朗對以色列的生存威脅」。 圖：擷取自「淘喵先生」的 X

阿拉格齊向《半島電視台》表示，如果華盛頓以「基於共同利益的平等立場」進行對話，德黑蘭仍願意繼續，對於報導中美國直接談判、禁止鈾濃縮、限制導彈能力以及限制對區域盟友支持的條件，他認為這「不合邏輯且不公平」。阿拉格齊也提到，他相信區域局勢正對以色列愈發不利。不只是跨境轟炸伊朗，以色列 9 月轟炸中立國卡達的行為，也在國際上引發一片譁然。

據《半島電視台》報導，法國、英國和德國已表示希望重啟與德黑蘭的談判，但目前未有實質進展。本次會談也會討論人員交換問題，居住在法國里昂市的學生馬赫迪耶．埃斯凡迪亞里（Mahdieh Esfandiari）今年因在社群媒體上發表反以色列言論而被逮捕，伊朗方面表示將爭取該學生釋放回國。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國暗示可對日本動武？ 東京震怒反擊 : 敵國條款說法「毫無事實根據」

才與習近平通完話 川普主動打給高市早苗：確認美日緊密合作