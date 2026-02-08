伊朗外長：不懼美軍部署中東 不會放棄鈾濃縮

美國與伊朗日前在阿曼舉行會談，雙方都稱討論氣氛良好，美國總統川普(Donald Trump)更表示伊朗的態度較過去軟化，有利雙方達成核協議。不過伊朗當局今天(8日)重申，即使面對美方壓力，也不會放棄進行鈾濃縮的權利。

法新社報導，美伊6日在阿曼斡旋下進行核談判，這是兩國自去年6月以伊12天戰爭以來首次面對面會談。與會的川普特使魏科夫(Steve Witkoff)與女婿庫許納(Jared Kushner)在會談結束後，前往位於阿拉伯海的美國海軍航母林肯號(USS Abraham Lincoln)視察，顯示美國的軍事威脅並未因重啟談判而消失。

對此，伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)今天在德黑蘭的一場論壇上強硬回應：「他們在該地區的軍事部署嚇不倒我們。」

阿拉奇表示，即使面對戰爭，伊朗也絕對不會放棄濃縮鈾的權利，拒絕美國以武力脅迫，「沒有人可以對我們的行為指手畫腳」。

阿拉奇昨天接受半島電視台(Al Jazeera)訪問時表示，與美國的新一輪談判最快可能在下週登場，並警告華盛頓不得對伊朗領土發動攻擊。

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)預計將在下週赴美與川普會面時，討論美伊核談判相關議題。(編輯：鍾錦隆)