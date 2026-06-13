伊朗外長：美伊協議草案可望數日內遠距簽署

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（中央社德黑蘭12日綜合外電報導）伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，與美國達成的協議草案一旦最終敲定，將以「遠距方式」簽署，這可能「在未來幾天內」發生。

法新社報導，阿拉奇接受國家電視台訪問時表示：「等到我們談判的最後階段完成，這項協議就會簽署並對外公布。簽署過程將先以數位方式進行。雙方將遠距簽署。隨後才會宣布這份諒解備忘錄已由雙方簽訂。」

他又說：「這可能在未來幾天內發生。我抱持很大的希望。」

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阿拉奇稍早表示，目的在結束美伊戰爭的「伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄」架構，「從未如此接近達成」。

美國總統川普昨天表示，他已取消原定對伊朗的空襲行動，並聲稱結束戰爭的協議可能很快簽署。

阿拉奇受訪時指出，等到架構「敲定並完成」，他將公布相關細節，現在透露細節可能會「危及協議的簽署」。

他說，協議草案包括結束美國4月13日起對伊朗港口實施的海上封鎖，以及對戰略要地荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的管理做出安排。

阿拉奇說：「海上封鎖必須完全解除。這是協議提到的第一點。」

他指出，「伊朗已做出明確決定，荷莫茲海峽的管理方式將與以往不同」，並補充說，伊朗正在就此事與阿曼進行討論。

他說，荷莫茲海峽是伊朗「主要的嚇阻手段」之一。

他證實，伊朗核計畫的相關細節將在架構協議簽署後的60天內討論，其中包括高濃縮鈾的庫存，這是華府關切的爭議性議題。

阿拉奇說：「我們的立場始終是，處理濃縮物質庫存的唯一方式，就是在伊朗境內將其稀釋。」

他受訪時警告不要企圖破壞這項可能達成的協議，尤其是以色列。他說：「我必須坦白地說，這項協議有敵人，其中最主要的是猶太復國主義政權，他們正在尋找藉口阻撓這項協議。」（編譯：張曉雯）1150613