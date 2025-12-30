伊朗多地同時爆發示威行動 民眾要求總統下台 首都市中心多數店家已停止營業
伊朗多地示威行動在12月29日持續升溫，街頭對峙與經濟抗議交織，首都與重要城市同步出現大規模衝突。根據多方消息，抗議群眾在德黑蘭與馬什哈德等地，與安全部隊發生激烈拉鋸，當局動用催淚瓦斯與警力強勢驅離，場面一度失控。
反對派組織伊朗反抗力量全國議會指出，德黑蘭市中心出現成千上萬名示威者，群眾沿著共和街遊行後，進一步擴散至納賽爾．凱斯羅街與伊斯坦堡廣場一帶。這些區域鄰近政府機構與商業要道，迅速成為衝突核心。現場目擊者描述，警方與治安部隊以催淚瓦斯與警棍試圖清場，示威者則高喊口號反擊，迫使部分安全人員暫時後撤。
抗議行動已溢出首都
隨著抗議延燒，全國性罷工與罷市同步展開。德黑蘭大市集與拉萊扎爾街等傳統商業樞紐，多數店家拉下鐵門停止營業。示威者在街頭與商場內高呼反政府口號，要求神權統治下台，並呼籲現任政府領導人辭職。社群平台流傳的影片顯示，群眾齊聲高唱「不要害怕，我們站在一起」，同時斥責安全部隊；另有畫面拍到示威者呼喊「獨裁者去死」，並點名要求總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）下台。
動盪不僅侷限於首都。至29日下午，抗議行動蔓延至馬什哈德市中心廣場，示威者與鎮暴警察正面衝突，雙方對抗升級後，群眾亦展開反擊。多段影片顯示，警方試圖以密集警力封鎖要道，但仍難以完全控制局勢。
官方媒體則淡化示威規模與政治性。隸屬伊斯蘭革命衛隊體系的法斯通訊社引述所謂目擊者說法稱，約200人的聚集人群中，僅有5至10人組成的小型團體提出超越經濟訴求的政治口號，並援引情報部門消息，指控有人企圖將經濟不滿轉化為政治不穩定。
德黑蘭大市集商人不滿情緒升高
面對街頭壓力，裴澤斯基安於12月29日首度發表官方回應，表示已指示內政部長與示威代表展開對話，試圖降溫局勢。與此同時，國際社會密切關注事態發展。以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）在X平台發布影片，公開呼籲伊朗人民起身行動，強調未來掌握在人民手中；美國前國務卿龐畢歐（Mike Pompeo）則批評，伊朗政權長期的極端主義與貪腐導致經濟崩潰，人民走上街頭並不令人意外，並主張伊朗人民應擁有為其利益服務的代表性政府。
經濟壓力被普遍視為此波動盪的核心因素。伊朗貨幣里亞爾兌美元匯率跌至歷史新低，物價高漲侵蝕民生。官方數據顯示，12月消費者物價指數年增率達52.6%，全年平均通膨率為42.2%。在此背景下，德黑蘭大市集商人──向來被視為政權重要支持基礎──的不滿情緒快速升高，罷市行動的象徵意義引發外界高度關注。
責任編輯：許詠翔
