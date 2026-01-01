伊朗多地爆抗議警民衝突 傳6人喪生

伊朗多省爆發抗議活動，抗議者與警方發生衝突，造成人員傷亡。

伊朗多個省份爆發民眾抗議經濟狀況惡化的示威活動，部分示威發生與警方衝突，演變為致命事件。當地媒體報導，三座城市共有6人喪生。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，在伊朗因為生活成本飆升，而引發的抗議活動進入第五天之際，傳出有人在日益加劇的動亂中喪生。在社群媒體上發布的影片顯示，在抗議者和安全部隊的激烈交火中，有汽車被縱火焚燒。許多抗議者呼籲結束國家最高領導人統治，也有人呼籲恢復君主制。

BBC報導，抗議活動是由貨幣崩潰引發的。而示威潮爆發以來，首度傳出了死亡案例，其中包括一名安全部隊人員。

伊朗總統裴澤斯基安表示，他的政府將聽取抗議者的合理訴求，不過總檢察長警告，任何企圖製造不穩定的行為，都將遭到他所謂的果斷回應。美國有線電視新聞網CNN報導，這是自2022年全國起義以來規模最大的抗議活動，2022年女子艾米尼被指控不當佩戴頭巾被捕，她在警方拘留期間死亡引發抗議。美國國務院在社群平台發文指出，對伊朗關於抗議者面臨「恐嚇、暴力和逮捕」的報導，表達關切 ，呼籲當局停止鎮壓。