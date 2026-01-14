伊朗大規模抗爭遭全國斷網 CNN：星鏈即起提供免費網路

伊朗日前爆發全國性示威後，當地網路隨即在8日時遭伊朗政府切斷，至今尚未恢復。非營利科技組織「整體韌性」（Holistic Resilience）指出，SpaceX旗下的網路供應商星鏈已自當地12日起免除伊朗民眾使用相關網路服務的費用，讓當地民眾只需將衛星接收器放在空曠處，就可以免費使用網路。星鏈對此則未發表評論。

據CNN報導，估計伊朗境內目前約有5萬個星鏈接收器。人權組織「見證」（Witness）技術專家艾力馬達妮（Mahsa Alimardani）指出，星鏈此舉為外界了解伊朗血腥鎮壓狀況提供了一個小窗口，若能進一步擴大信號覆蓋範圍，可望對伊朗當局產生威嚇效果，阻止在斷網下可能出現的暴行。

網路監測機構Cloudflare」指出，伊朗斷網後的網路流量遠不及過去水準，9日雖曾出現短暫窗口，卻未持續太久。13日當地雖恢復撥打國際電話功能，但仍無法使用網路及發送簡訊，也無法接聽來自國外的電話。

《紐約時報》指出，星鏈靠著數千顆衛星傳輸高速網路訊號，常成為發生衝突、偏遠、自然災害地區民眾取得網路的唯一途徑。伊朗2022年爆發頭巾革命時，抗議者也是靠著星鏈連網；不過此舉也讓伊朗當局認定SpaceX已侵犯主權，在2025年立法禁止民眾使用星鏈設備。

