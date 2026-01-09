伊朗大規模抗議持續 首都德黑蘭等地民眾上街

影片顯示，伊朗首都及其他城市出現大批示威者上街遊行，被形容為近年來反對神權統治力量最大的一次集體行動。

星期四（1月8日）晚間出現在德黑蘭及第二大城馬什哈德（Mashhad）的和平示威未遭安全部隊驅散，其影像已由BBC波斯語網（BBC News Persian）核實。

隨後，一個監測組織報告稱，伊朗全國互聯網遭到封鎖。

從影像中可聽到示威者呼喊推翻伊朗最高領袖阿亞圖拉·哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei，哈米尼），並要求流亡海外的末代巴列維國王之子禮薩·巴列維（Reza Pahlavi）回國。他先前呼籲支持者走上街頭。

據人權組織稱，這是伊朗連續第12天爆發動亂，最初由伊朗貨幣暴跌引起的民憤所觸發，並已蔓延至伊朗31個省份、超過100個城市和城鎮。

總部設在美國的「人權活動者通訊社」（HRANA）表示，至少有34名示威者——其中有五名兒童——及八名安全人員喪生，另有2270名示威者被捕。

總部位於挪威的「伊朗人權」（IHR）組織則稱，至少有45名示威者——包括八名兒童——被安全部隊擊斃。

BBC波斯語網已確認22名死者的身分，而伊朗當局則通報有六名安全人員身亡。

星期四晚間，社交媒體上流傳並經BBC波斯語網核實的影片顯示，在東北部的馬什哈德，大批示威者沿著主要道路前進。

影片中可聽到「國王萬歲」及「這是最後一戰！巴列維將歸來」的口號。其中一刻可見數名男子爬上天橋，拆除疑似監控攝像頭。

另一段上傳網上的影片顯示，德黑蘭東部一條主要道路上也有大批示威者行進。

在另一段由德黑蘭北部傳給BBC波斯語網的影像中，一批群眾同樣高喊「這是最後一戰！巴列維將歸來」。在北部其他地區，示威者在與安全部隊發生衝突後，被拍到高喊「無恥之徒」以及「別害怕，我們在一起」。

其他影片則顯示，在中部城市伊斯法罕（Isfahan），示威者呼喊指向哈梅內伊的「獨裁者去死」；北部城市巴博勒（Babol）的人群高喊「國王萬歲」；西北部城市大不里士（Tabriz）的群眾高喊「別害怕，我們在一起」。

從西部城市德茲富爾（Dezful）傳給BBC波斯語網的畫面顯示，示威者結集成群，同時可見安全人員似乎從市中心廣場方向開火。

這場晚間示威發生前不久，流亡華盛頓的禮薩·巴列維曾呼籲伊朗人「走上街頭，以統一陣線喊出你們的訴求」。他的父親於1979年伊斯蘭革命中被推翻。

巴列維在X（前稱推特，Twitter）上發文稱，「今晚有數百萬伊朗人要求自由」，並稱這些示威者是他「勇敢的同胞」。

他感謝美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump；川普）稱要對「政權問責」，並呼籲歐洲領袖採取同樣行動。

巴列維亦呼籲示威者於星期五（9日）晚間當地時間20:00（格林尼治標準時間16:30）繼續集會。

伊朗國家媒體淡化星期四動亂的規模，甚至在某些情況下，發布空無一人的街道畫面，否認有示威發生。

同時，網絡監測機構NetBlocks表示，其數據顯示伊朗「正處於全國網絡封鎖中」。

該組織警告提到先前多座城市的網絡中斷稱：「這起事件延續了近期在全國各地加強數位審查以壓制示威的措施，並在關鍵時刻阻礙公眾的通信權利。」

早前，來自西部伊拉姆省小鎮洛馬爾（Lomar, Ilam）的影片顯示，人群高喊針對神權體制的「大炮、坦克、煙火，穆拉（社區宗教老師）必須走」。另有畫面顯示，人們在疑似遭破壞的一家銀行外拋撒文件。

其他影片則顯示，在伊拉姆多處、克爾曼沙阿（Kermanshah）與洛雷斯坦（Lorestan）等以庫爾德族為主的多座城市與城鎮，大量店鋪關門歇業。

此前，流亡的庫爾德反對派團體呼籲在全區發動大罷工，以回應當地示威遭到的致命鎮壓。

據庫爾德人權組織Hengaw指稱，在此次動亂中，至少有17名示威者在伊拉姆、克爾曼沙阿及洛雷斯坦遭安全部隊擊斃，其中許多人屬庫爾德或洛爾族裔。

星期三（7日），伊朗西部多座城市與城鎮以及其他地區的示威者與安全部隊爆發激烈衝突。

IHR稱該日為此次動亂最致命的一天，全國共有13名示威者確認死亡。

該組織主任馬哈茂德·阿米里—莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）說：「證據顯示，鎮壓的範圍正變得更為廣泛、更加暴力。」

Hengaw表示，星期三晚間，北部吉蘭省霍什克比賈爾（Khoshk-e Bijar, Gilan）有兩名示威者被安全部隊擊斃。

與伊朗革命衛隊關係密切的法爾斯通訊社（Fars）報導，星期三另有三名警員遭殺害。

報導稱，兩名警員在西南部洛爾代甘鎮（Lordegan）遭「暴徒」中的武裝人員射殺，第三人則在德黑蘭以西的馬拉爾德縣（Malard）「控制動亂」時遭刺身亡。

星期四，特朗普再次威脅說，若伊朗當局殺害示威者，美方將採取軍事行動。

他在接受《休·休伊特秀》（Hugh Hewitt Show）訪問時說：「我已告訴他們，如果他們開始殺人——這是他們在騷亂中常做的，他們的騷亂很多——如果他們這麼做，我們將對他們進行非常猛烈的打擊。」

另方面，美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）表示，伊朗經濟「已岌岌可危」。

貝森特星期四在明尼蘇達經濟俱樂部（Economic Club of Minnesota）發言時補充說：「（特朗普總統）不希望他們傷害更多示威者。這是一個緊張時刻。」

伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）當日較早時呼籲安全部隊在處理和平示威時「保持最大限度克制」。聲明稱：「應避免任何暴力或強制行為。」

擁有伊朗最終權力的哈梅內伊上星期六（3日）表示，當局應當「與示威者對話」，但「暴徒應被懲戒」。

示威於12月28日開始，當時德黑蘭的商戶走上街頭，抗議伊朗貨幣里亞爾（Rial）在公開市場兌美元再度大幅貶值。

里亞爾在過去一年跌至歷史新低，通脹率則飆升至40%。伊朗核計劃相關制裁重創經濟，加上政府管理不善及腐敗，使情況更加惡化。

大學生很快加入示威，抗議蔓延至其他城市，人群中經常可聽到批評神權統治的口號。

透過一名英國的活動人士轉交給BBC的訊息中，一位德黑蘭女性說，絕望正在推動示威。

她說：「我們生活在懸空的狀態。我感覺自己像是被吊在半空，既沒有翅膀飛離這裏，也沒有留在這裏追求理想的希望。這裏的生活已經難以忍受。」

另一名女性說，她示威是因為自己的夢想被神權體制「偷走」，她想讓當局知道「我們仍有聲音能喊出來，有拳頭能揮向他們的臉」。

西部伊拉姆的一名女性則表示，她知道有出身體制內家庭的年輕人也在參與示威。她說：「我朋友和她三個姐妹——她們的父親是情報部門的知名人物——都在瞞著父親參與。」

這波示威是自2022年爆發的全國動亂以來最為廣泛的一次。當年庫爾德族女子馬赫薩·阿米尼（Mahsa Amini）因被指控未遵守頭巾規定，遭道德警察拘留後死亡，引發大規模抗議。人權團體指稱，數月內安全部隊共殺害逾550人、拘留2萬人。

自伊斯蘭革命以來規模最大的示威則發生於2009年，當時因總統選舉爭議，數百萬伊朗人在各大城市上街。隨後的鎮壓中，數十名反對派支持者遭殺，數千人被捕。