伊朗大規模抗議持續 首都德黑蘭等地民眾上街
影片顯示，伊朗首都及其他城市出現大批示威者上街遊行，被形容為近年來反對神權統治力量最大的一次集體行動。
星期四（1月8日）晚間出現在德黑蘭及第二大城馬什哈德（Mashhad）的和平示威未遭安全部隊驅散，其影像已由BBC波斯語網（BBC News Persian）核實。
隨後，一個監測組織報告稱，伊朗全國互聯網遭到封鎖。
從影像中可聽到示威者呼喊推翻伊朗最高領袖阿亞圖拉·哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei，哈米尼），並要求流亡海外的末代巴列維國王之子禮薩·巴列維（Reza Pahlavi）回國。他先前呼籲支持者走上街頭。
據人權組織稱，這是伊朗連續第12天爆發動亂，最初由伊朗貨幣暴跌引起的民憤所觸發，並已蔓延至伊朗31個省份、超過100個城市和城鎮。
總部設在美國的「人權活動者通訊社」（HRANA）表示，至少有34名示威者——其中有五名兒童——及八名安全人員喪生，另有2270名示威者被捕。
總部位於挪威的「伊朗人權」（IHR）組織則稱，至少有45名示威者——包括八名兒童——被安全部隊擊斃。
BBC波斯語網已確認22名死者的身分，而伊朗當局則通報有六名安全人員身亡。
星期四晚間，社交媒體上流傳並經BBC波斯語網核實的影片顯示，在東北部的馬什哈德，大批示威者沿著主要道路前進。
https://www.instagram.com/p/DTQf-JaAYPW/
影片中可聽到「國王萬歲」及「這是最後一戰！巴列維將歸來」的口號。其中一刻可見數名男子爬上天橋，拆除疑似監控攝像頭。
另一段上傳網上的影片顯示，德黑蘭東部一條主要道路上也有大批示威者行進。
https://www.instagram.com/p/DTQkM8lDPu-/
在另一段由德黑蘭北部傳給BBC波斯語網的影像中，一批群眾同樣高喊「這是最後一戰！巴列維將歸來」。在北部其他地區，示威者在與安全部隊發生衝突後，被拍到高喊「無恥之徒」以及「別害怕，我們在一起」。
https://www.instagram.com/p/DTQ06Pwgo-F/
其他影片則顯示，在中部城市伊斯法罕（Isfahan），示威者呼喊指向哈梅內伊的「獨裁者去死」；北部城市巴博勒（Babol）的人群高喊「國王萬歲」；西北部城市大不里士（Tabriz）的群眾高喊「別害怕，我們在一起」。
從西部城市德茲富爾（Dezful）傳給BBC波斯語網的畫面顯示，示威者結集成群，同時可見安全人員似乎從市中心廣場方向開火。
https://www.instagram.com/p/DTQqxVGDYlB/
這場晚間示威發生前不久，流亡華盛頓的禮薩·巴列維曾呼籲伊朗人「走上街頭，以統一陣線喊出你們的訴求」。他的父親於1979年伊斯蘭革命中被推翻。
巴列維在X（前稱推特，Twitter）上發文稱，「今晚有數百萬伊朗人要求自由」，並稱這些示威者是他「勇敢的同胞」。
他感謝美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump；川普）稱要對「政權問責」，並呼籲歐洲領袖採取同樣行動。
巴列維亦呼籲示威者於星期五（9日）晚間當地時間20:00（格林尼治標準時間16:30）繼續集會。
伊朗國家媒體淡化星期四動亂的規模，甚至在某些情況下，發布空無一人的街道畫面，否認有示威發生。
同時，網絡監測機構NetBlocks表示，其數據顯示伊朗「正處於全國網絡封鎖中」。
該組織警告提到先前多座城市的網絡中斷稱：「這起事件延續了近期在全國各地加強數位審查以壓制示威的措施，並在關鍵時刻阻礙公眾的通信權利。」
早前，來自西部伊拉姆省小鎮洛馬爾（Lomar, Ilam）的影片顯示，人群高喊針對神權體制的「大炮、坦克、煙火，穆拉（社區宗教老師）必須走」。另有畫面顯示，人們在疑似遭破壞的一家銀行外拋撒文件。
其他影片則顯示，在伊拉姆多處、克爾曼沙阿（Kermanshah）與洛雷斯坦（Lorestan）等以庫爾德族為主的多座城市與城鎮，大量店鋪關門歇業。
此前，流亡的庫爾德反對派團體呼籲在全區發動大罷工，以回應當地示威遭到的致命鎮壓。
據庫爾德人權組織Hengaw指稱，在此次動亂中，至少有17名示威者在伊拉姆、克爾曼沙阿及洛雷斯坦遭安全部隊擊斃，其中許多人屬庫爾德或洛爾族裔。
星期三（7日），伊朗西部多座城市與城鎮以及其他地區的示威者與安全部隊爆發激烈衝突。
IHR稱該日為此次動亂最致命的一天，全國共有13名示威者確認死亡。
該組織主任馬哈茂德·阿米里—莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）說：「證據顯示，鎮壓的範圍正變得更為廣泛、更加暴力。」
Hengaw表示，星期三晚間，北部吉蘭省霍什克比賈爾（Khoshk-e Bijar, Gilan）有兩名示威者被安全部隊擊斃。
與伊朗革命衛隊關係密切的法爾斯通訊社（Fars）報導，星期三另有三名警員遭殺害。
報導稱，兩名警員在西南部洛爾代甘鎮（Lordegan）遭「暴徒」中的武裝人員射殺，第三人則在德黑蘭以西的馬拉爾德縣（Malard）「控制動亂」時遭刺身亡。
星期四，特朗普再次威脅說，若伊朗當局殺害示威者，美方將採取軍事行動。
他在接受《休·休伊特秀》（Hugh Hewitt Show）訪問時說：「我已告訴他們，如果他們開始殺人——這是他們在騷亂中常做的，他們的騷亂很多——如果他們這麼做，我們將對他們進行非常猛烈的打擊。」
另方面，美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）表示，伊朗經濟「已岌岌可危」。
貝森特星期四在明尼蘇達經濟俱樂部（Economic Club of Minnesota）發言時補充說：「（特朗普總統）不希望他們傷害更多示威者。這是一個緊張時刻。」
伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）當日較早時呼籲安全部隊在處理和平示威時「保持最大限度克制」。聲明稱：「應避免任何暴力或強制行為。」
擁有伊朗最終權力的哈梅內伊上星期六（3日）表示，當局應當「與示威者對話」，但「暴徒應被懲戒」。
示威於12月28日開始，當時德黑蘭的商戶走上街頭，抗議伊朗貨幣里亞爾（Rial）在公開市場兌美元再度大幅貶值。
里亞爾在過去一年跌至歷史新低，通脹率則飆升至40%。伊朗核計劃相關制裁重創經濟，加上政府管理不善及腐敗，使情況更加惡化。
大學生很快加入示威，抗議蔓延至其他城市，人群中經常可聽到批評神權統治的口號。
透過一名英國的活動人士轉交給BBC的訊息中，一位德黑蘭女性說，絕望正在推動示威。
她說：「我們生活在懸空的狀態。我感覺自己像是被吊在半空，既沒有翅膀飛離這裏，也沒有留在這裏追求理想的希望。這裏的生活已經難以忍受。」
另一名女性說，她示威是因為自己的夢想被神權體制「偷走」，她想讓當局知道「我們仍有聲音能喊出來，有拳頭能揮向他們的臉」。
西部伊拉姆的一名女性則表示，她知道有出身體制內家庭的年輕人也在參與示威。她說：「我朋友和她三個姐妹——她們的父親是情報部門的知名人物——都在瞞著父親參與。」
這波示威是自2022年爆發的全國動亂以來最為廣泛的一次。當年庫爾德族女子馬赫薩·阿米尼（Mahsa Amini）因被指控未遵守頭巾規定，遭道德警察拘留後死亡，引發大規模抗議。人權團體指稱，數月內安全部隊共殺害逾550人、拘留2萬人。
自伊斯蘭革命以來規模最大的示威則發生於2009年，當時因總統選舉爭議，數百萬伊朗人在各大城市上街。隨後的鎮壓中，數十名反對派支持者遭殺，數千人被捕。
其他人也在看
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 20
唱到高潮突然趴地！王力宏巡演突發狀況全網瘋傳 卡關原因曝光粉絲嚇壞
世界巡演火熱進行中，舞台上卻出現驚險瞬間。王力宏近日於巡演途中突發小意外，一度倒地不起，畫面在網路曝光後引發粉絲擔憂，所幸最終平安化解，虛驚一場。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 15
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 36
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 2 小時前 ・ 5
川普擬普發「這數字」說服格陵蘭加入美國
川普政府長期主張，美國「基於國家安全需要取得格陵蘭」，其理由為格陵蘭蘊藏豐富的礦產及關鍵的地緣位置，因此近期也傳出川普考慮向格陵蘭居民每人發放1萬至10萬美金（約新台幣31萬至316萬）的一次性補償金，總金額預估近60億美元（約新台幣1897億），希望可以說服他們脫離丹麥加入美國。此舉引發歐洲各國密切關注，而格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）對此表示，「夠了，夠了…..不要再有併吞的幻想」，他強調，「我們是一個民主國家」。EBC東森財經新聞 ・ 58 分鐘前 ・ 25
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 65
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前 ・ 1
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 118
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
4檔記憶體股關禁閉！南亞科、力積電等6檔全摔跌停 分析師：別急著接
記憶體族群今（9）日全面重挫，DRAM雙雄華邦電（2344）以及南亞科（2408）開盤直接摜殺至跌停；截至上午9時40分，群聯（8299）、創見（2451）、旺宏（2337）和力積電一度觸及綠燈跌停。分析師表示，DRAM 族群不建議在跌停首日貿然進場，操作上宜先觀望；當出現止跌時，則優先考慮布局以 Flash 為主的相關族群。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 7
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 1 天前 ・ 38
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 2
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 78
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 442
傳柯文哲拜會韓國瑜「主動喊+1」 王世堅怒駁：我不去了
民眾黨立委陳昭姿為了要讓代理孕母納入《人工生殖法》，近日在立法院朝野掀起激烈爭論，藍綠內部都對代理孕母是否合法有不同意見。民眾黨前主席柯文哲先前已經為此拜會國民黨團總召傅崐萁和民進黨團總召柯建銘，預計今（9日）將拜會立法院長韓國瑜討論此事，有媒體報導稱民進黨立委王世堅主動要求參與柯韓會，王世堅對此憤而駁斥，強調自己是受邀而非主動，如果要這樣傳「對不起，這樣我不去」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 50
【Yahoo早盤】台股一度跳水400點失守3萬點大關 分析師林漢偉：主力籌碼開始鬆動
受到美國科技股賣壓出籠影響，台股今（9）日早盤小漲9.9點、以30370.45點開出，但隨後因台積電開盤下跌30元至1655元，加上4檔上市記憶體股華邦電、南亞科、晶豪科與力積電列入處置股同步走低影響，指數迅速翻黑、跌點一度超過400點，失守3萬點關卡。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日電子族群出現恐慌性賣壓，強勢、熱門族群也成為領跌指標，是典型的「急煞」格局，也代表部分主力籌碼開始鬆動。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 11