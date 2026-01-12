伊朗大規模示威持續數日 專家指若遭推翻恐陷權力真空

在1935年以前，外界叫這個地方波斯；從19世紀末到20世紀初曾經是英、俄等國的半殖民地。到了1925年，巴勒維王朝建立，多數時間奉行親美政策，直到1979年伊斯蘭革命被推翻。同年，美國駐伊朗大使館被激進的學生占領，把66人扣為人質，美伊關係急轉直下；1980年，時任美國總統卡特宣布斷交，伊朗從此與西方世界交惡。

後來的伊朗伊斯蘭共和國實行政教合一的體制，雖然有民選總統，但是具有濃厚宗教色彩的最高領袖才是真正的國家領導人和軍事統帥。第一代最高領袖是何梅尼，1989年過世後就由哈米尼接任，至今已掌權30多年。但在長期的經濟困境下，哈米尼政權現在面臨空前的壓力，一旦崩潰，中東地區的地緣政治勢必重新洗牌，阿拉伯世界則擔憂伊朗在權力真空時期，將陷入極度混亂。

伊朗暴動進入第3周，警民衝突越演越烈，目前已經造成至少500人死亡，成為近幾年來規模最大的示威，而伊朗這個特殊的國度，也再次受到國際注目。

現在的伊朗政權被稱為伊斯蘭共和國，是在1979年建立。當時的民眾發起伊斯蘭革命，推翻美國扶植的巴勒維王朝政權，迎接宗教領袖何梅尼回國主政。

時任革命領袖何梅尼於1979年表示，「前國王和他的父親是非法成為君王，他的國會同樣非法。」

在何梅尼的主導下，伊朗成為神權國家。雖然設有總統與國會，但是實質上是宗教最高領袖哈米尼掌握軍事、司法等主要權力。人民能參政的管道相當有限，言論自由也受到很大的壓制。而道德警察一再取締女性衣著不符合官方規範，更是多次受到國際批評。

而伊朗和美國的關係，也深刻影響伊朗發展。幾乎從伊朗一建國以來，雙方就水火不容。目前最主要的衝突點之一就是核武相關議題。伊朗在2002年被揭露，擁有秘密核設施，可能是想研發核子武器，國際社會指責伊朗違反「核不擴散條約」，並且紛紛祭出制裁。

時任美國總統小布希在2002年時說：「 伊朗兇惡地尋求這些武器，還想輸出恐怖主義，沒有經過選舉的少數人，壓迫人民自由的希望。」

雖然伊朗一度和多國簽訂條約，接受國際監管以換取解除制裁，但是川普總統重返白宮之後，態度更為強硬，對付伊朗毫不手軟，除了去（2025）年在以色列與伊朗的十二日戰爭襲擊伊朗核設施，還再次啟動制裁。

伊朗雖然生產石油，還有汽車、紡織等工業，但是由於政府遭到國際長期制裁，外匯收入受到嚴重影響，物價漲幅驚人，幣值狂貶到140多萬元伊朗李亞爾兌1美元。雖然哈米尼政權一再強調，要和民眾溝通，但是官方長期限縮自由，加上這次嚴厲打壓示威者，已經讓民眾抱怨聲浪四起。

英國皇家國際事務研究所中東部主任瓦基爾指出，「這並非單一的分裂，也並非僅僅是Z世代的抗議或市集上的示威，它匯聚來自全國各地的民眾，包括少數族裔聚居的省份，因此它反映一個更大或許也更嚴重的問題，經濟危機演變政治抗爭。」

此外，周圍的其他國家也擔心，伊朗不但在中東地區有重要位置，而且也在其他國家有代理人組織，如果哈米尼政權突然被推翻，可能會在各國帶來混亂。這次示威規模越來越大，已經演變成主權危機。抗爭是否會向先前一樣平息，川普又是否會直接介入，國際社會還在密切觀察。