伊朗大規模示威死傷驟增 外交部：5位國人都平安

伊朗大規模示威釀至少600人死傷，對此我外交部發言人蕭光偉今表示，目前在伊的5位國人都平安，會持續關注並做好緊急應變。（劉宇捷攝）

伊朗內亂局勢升溫，鎮壓行動造成至少500人死亡，美國也揚言不排除對伊朗政府實施軍事行動。而外交部今（13）日對此回應表示，以與我國轄管伊朗業務的駐杜拜辦事處密切聯繫 ，同時也於7日更新了領務局旅遊警示；目前當地共有5位國人，目前人員都平安，我駐杜拜辦事處也會依緊急應變計畫，做好保護僑民的工作。

外交部發言人蕭光偉在今日例行記者上表示，有關伊朗情勢變化外交部會密切關注情勢，同時，外交部也與轄管伊朗業務的駐杜拜辦事處密切聯繫，而外交部也在上週7日更新了領務局的伊朗旅遊警示，說明當地發生大規模的抗議事件，提醒旅伊的國人及僑胞務必提高警覺，注意自身安全。

廣告 廣告

他進一步說明，外交部同時也持續透過僑民僑胞的聯繫網絡，與在當地的國人保持聯繫；目前在伊朗共有5位國人，人員一切平安。而我國駐杜拜辦事處也會依照相關的緊急應變計劃進行應處，做好保護僑民的工作。外交部將持續密切關注當地情事的發展，並依實際情況來滾動式的調整，並且採取必要的因應措施。

據外部消息指出，一個致力於促進伊朗人權的非政府組織統計，伊朗當局鎮壓全國性抗議活動已造成至少600人死亡；外媒也報導指出，過去兩週抗議期間也有超過1萬餘人遭到拘留。

而美方也揚言不排除對伊朗發動打擊，不過伊朗國會議長、前革命衛隊指揮官卡利巴則警告美國勿「誤判形勢」。卡利巴稱，若伊朗遭受攻擊，被占領土（意指以色列）以及所有美軍基地和艦艇都將成為伊朗的合法目標。

【看原文連結】