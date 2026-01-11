伊朗大規模示威遭當局鎮壓！紐時曝：川普已聽取軍事打擊簡報

即時中心／綜合報導

伊朗爆發全國範圍的反政府抗議活動已近2週，至今仍未停歇，德黑蘭當局加強鎮壓並封鎖網路、干擾通訊。美國總統川普先前便威脅伊朗當局，若開始像過去那樣殺害示威者，美國就會介入；週六再度對此發聲，強調伊朗正「渴望自由」，美國「已準備好伸出援手」。而根據美媒最新報導，川普近日已聽取針對伊朗軍事打擊新方案的簡報，雖然目前仍未做出最終決定，但川普正認真考慮授權發動打擊。

根據《紐約時報》報導，多位知情美國官員透露，川普近日已聽取針對伊朗軍事打擊新方案的簡報；然而目前川普尚未做出最終決定，但官員表示，為回應伊朗執政當局以武力壓制民眾的示威活動，他正認真考慮授權發動打擊。

消息人士透露，官員已向川普簡報一系列方案，其中包括打擊首都德黑蘭的非軍事目標。

不過當被問到潛在的打擊計劃時，白宮方面僅以近日川普的公開言論和社群媒體貼文作為回應。川普在週六（10日）透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文聲援伊朗示威者，他強調「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已準備好伸出援手！」

根據《紐約時報》報導，多位知情美國官員透露，川普近日已聽取針對伊朗軍事打擊新方案的簡報。（圖／美聯社提供）

而川普日前也稱，若伊朗當局開始像過去那樣殺害示威者，美國就會介入。他在週五會見石油公司高層時告訴記者，「我們將打擊他們的痛處，給予沈重打擊。這並不意味著派遣地面部隊，而是精確打擊他們的要害。」不過川普表示，「我們不希望這種情況發生。」

另根據三位知情人士透露，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在週六上午與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進行通話，雙方討論了伊朗的抗議活動、敘利亞局勢以及加薩和平協議。

