伊朗女大生遭行刑式槍殺 遺體被迫路邊下葬

▲一名伊朗女大學生在示威中遭到行刑式槍殺 。（圖／翻攝自Instagram）

[NOWnews今日新聞] 伊朗示威抗議浪潮越演越烈，至今已超過500人死亡、超過1萬人受傷。其中有一名夢想前往義大利米蘭發展時尚事業的女大學生，在抗爭中遭到行刑式槍決死亡。但她的家人原先要領回她的遺體十一度遭到當局拒絕，最終只能在沒有舉行任何儀式的情況下，將她埋葬在路邊。

根據衛報、美國有線電視新聞網（CNN）報導，23歲的羅賓娜·阿米尼安（Robina Aminian）是近期伊朗示威活動罹難者中，少數被確認身分的人之一。她就讀位於伊朗首都德黑蘭的沙里亞蒂技術大學（Tehran Shariati Technical University），主修紡織和服裝設計，常常在Instagram上分享各種傳統的庫德族服飾。

據總部位於挪威的「伊朗人權組織」（IHRNGO）指出，8日當天，阿米尼安離開了學校，加入正在首都聚集的反政權集會，隨後在抗議現場遭到槍擊身亡。據阿米尼安的家人表示，她遭到「行刑式槍殺」，被人從背後近距離射殺，子彈擊中她的頭部和頸部。

阿米尼安的家人從伊朗西部克爾曼沙赫的家中前往德黑蘭，要領回阿米尼安的遺體，結果發現，她的遺體與大量年齡介於18至22歲之間的年輕人放在一起，「幾乎所有人的頭部和頸部都中彈」。阿米尼安的家人只能在在「數百名年輕人的遺體」中辨認她的遺體。

但在找到阿米尼安的遺體時，最初卻遭到當局拒絕歸還。終於獲准領回遺體並返回克爾曼沙赫，卻發現情報部隊已經包圍了他們的家，且不允許家屬安葬阿米尼安，最後阿米尼安被迫被埋葬在克爾曼沙赫和附近的卡米亞蘭之間的路邊。

阿米尼安的叔叔內扎爾·米諾伊（Nezar Minouei）表示，阿米尼安是一個堅強、勇敢的女孩，並稱「你不能控制她，也不能替她作決定。她為自己認為正確的事情而奮鬥，並且奮鬥得非常努力。她渴望自由，渴望女性權利，渴望她自己的權利」，「她是一個充滿生命力、真正活過的女孩。」

據「伊朗人權活動人士」（HRA）提供的拱寄數據，在過去 15 天的全國示威中，已有超過490名示威者喪生，其中包括8名兒童。

多名伊朗境內人士透露，伊朗安全部隊正以暴力手段回應異議。兩名德黑蘭民眾在基於安全理由要求匿名的情況下表示，他們於9日看到安全部隊手持步槍，並殺害了「許多人」。另有一名目擊者稱，她在醫院看到「屍體一具一具地堆疊在一起」。

儘管風險巨大，不屈的示威者仍持續在全國各地大規模現身。這場由惡劣經濟條件引發的動盪已蔓延至伊朗所有省份的180多個城市。

伊朗示威者面臨多重死亡威脅：除了在街頭可能被安全部隊擊斃，還可能被指控犯下「莫哈雷貝罪」（moharebeh，譯為「與神作戰」或「仇視上帝」），懲罰包括處決。

