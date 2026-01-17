伊朗女焚燒最高領袖肖像 數年前已赴加拿大

▲伊朗爆發示威後，1名女性用煙蒂焚燒最高領袖哈米尼畫像的影像，在社群平台瘋傳，有外媒報導稱她是已逃至加拿大的伊朗難民。（圖／翻攝自X）

[NOWnews今日新聞] 伊朗全國爆發大規模示威活動，起因雖是民眾對經濟惡化、通膨嚴重、生活艱辛的不滿，但演變到後來已發展成推翻神權統治一股力量。近日1名伊朗女性用煙蒂焚燒最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）畫像的影片，在社群平台瘋傳，有外媒輾轉採訪到女子本人，儘管她不願意附上自己的真實姓名，但影片確實是她拍攝，為的是讓還在伊朗的朋友能看見，並透露自己也曾是德黑蘭政治迫害的對象，已用難民身分移居加拿大。

廣告 廣告

根據《美聯社》報導，這段影片在各大網路平台都引起極大的共鳴，短短幾十秒，透過在全球數以百萬次計的播放，她創造了歷史，許多人都佩服她以實際行動挑戰神權政治，既沒有依照伊斯蘭宗教法律配戴頭巾，也無視焚燒最高領袖照片的禁忌性。

報導提到，影像在網路上發酵後，在這個AI、虛假和錯誤資訊氾濫的時代，也有不少人懷疑真實性，比如為何她能在伊朗境內做出這類舉動、衣領及火焰位置是否合理等等。

《美聯社》指出，雖然女子並未接受它關於核實的詢問，但她曾輾轉接受其他外媒採訪，《美聯社》也證實了這些採訪的真實性，她在網路上用的化名是「Morticia Addams」，即《阿達家族》（The Addams Family）裡的角色名稱。

女子告訴《客觀》（The Objective）雜誌，自己17歲時第一次被捕，當時正值2019年伊朗抗議期間：「我強烈反對伊朗伊斯蘭政權。安全部隊用電擊槍和警棍逮捕我，並讓我在拘留中心待了一夜，之後我雖然獲釋，但一直處於監視之下。」

2024年，伊朗時任總統萊希（Ebrahim Raisi）因直升機墜毀身亡後，她再次被捕，遭受嚴重侮辱和人身虐待，她設法逃到土耳其，又輾轉去到加拿大，現在已獲得加國的難民身分，拍攝影片的初衷是為了讓在伊朗的朋友看到，即便自己身在千里之外，也仍然與他們同在。

原文連結：She set a photo afire, lit a cigarette — and became a symbol of resistance for Iran protesters

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！



更多 NOWnews 今日新聞 報導

以色列情報特務局長抵達美國！將與華府商討伊朗局勢

關注伊朗局勢！蒲亭與納坦雅胡通話 籲確保地區穩定與安全

72小時緊急斡旋！海灣4國家成功勸川普別打伊朗 難撼動政權