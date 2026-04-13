伊朗威脅將對波斯灣港口發動攻擊！全球能源命脈恐中斷

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國際中心／莊芷榆報導

伊朗因不滿美國對其港口實施海上封鎖，於13日揚言若航運樞紐受威脅，將對波斯灣及周邊港口發動攻擊。此舉加劇荷莫茲海峽的「邊緣博弈」態勢，恐導致美中關係緊張及全球能源供應中斷，目前雙方和談已破局，局勢持續升溫。

根據《彭博》（Bloomberg）及《伊朗國家廣播電視台》（IRIB）報導，針對美國宣布封鎖進出伊朗港口的海上交通，伊朗武裝部隊於13日發表強硬聲明。伊朗方面強調，波斯灣地區的港口安全具備連動性，宣稱「要麼人人安全，要麼無人安全」。聲明中指出，美國威脅封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的行為屬於「海盜行為」，並重申伊朗即使在戰爭結束後，仍計畫永久控制此一關鍵航道。

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荷莫茲海峽作為全球能源命脈，承載了全球5分之1的原油與液化天然氣（LNG）運輸。伊朗的最新表態暗示，若美國落實全面封鎖，伊朗已準備好重啟對波斯灣國家的攻擊行動。由於中國幾乎採購了伊朗所有的原油，此一軍事對峙恐進一步引發美中兩國間的緊張關係。

回顧事件背景，自今年2月28日伊朗戰爭爆發以來，荷莫茲海峽實質上處於封鎖狀態，造成全球油氣價格大幅飆升。儘管美國與伊朗曾於本月7日宣布停火2週，但隨著11日和談正式破局，局勢再度陷入僵局。

對此，美國總統川普（Donald Trump）宣布將實施海上封鎖以回應談判失敗，並警告若伊朗採取反制措施，美軍將恢復軍事攻擊。川普強硬表示：「任何向我們或和平船隻開火的伊朗人，都將被炸得粉身碎骨！」

目前荷莫茲海峽的對峙已演變成極端的「邊緣博弈」，雙方皆無讓步跡象。隨著美國封鎖令即將實施，波斯灣地區已陷入戰爭邊緣，全球能源市場與國際地緣政治正面臨嚴峻挑戰。

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