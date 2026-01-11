伊朗威脅抗議者判死 川普聲援示威：已準備伸出援手

川普昨（10）日再次表態，稱美方「已準備好援手，協助伊朗重獲自由」。 圖：翻攝自 X War Radar

[Newtalk新聞] 伊朗各地反政府抗議持續延燒，伊朗檢察總長穆罕默德．莫瓦赫迪．阿札德（Mohammad Movahedi Azad）甚至下令，警告任何參與抗議的民眾都將被視為「真主的敵人」，最重恐判處死刑。對此，美國總統川普（Donald Trump）昨（10）日再次表態，稱美方「已準備好援手，協助伊朗重獲自由」，引發國際關注。

根據《中央社》綜合《美聯社》與《法新社》 報導，伊朗抗議行動至今至少造成 72 人死亡，超過 2300 人遭到拘留。

伊朗檢察總長穆罕默德．莫瓦赫迪．阿札德警告，任何參與抗議的民眾，都將被視為「真主的敵人」，最重判處死刑。官方聲明則進一步指出，即便僅是「協助者」，也可能面臨相同指控。

而川普在Truth Social 發文聲援伊朗示威群眾，表示「伊朗正以前所未見的程度渴望自由，美國已準備好伸出援手」，但並未進一步說明具體作法。美國國務院隨後也強調：「別跟總統川普玩把戲，他說到做到」。

美國總統川普（中）與國務卿盧比歐（右）已在社群媒體上公開表態，支持伊朗示威者。 圖取自facebook.com/WhiteHouse

據《紐約時報》引述不具名的美國官員消息指出，川普已聽取「攻打伊朗」的簡報選項。而前（9）日川普在節目上也稱，伊朗正陷入「大麻煩」，甚至稱「若伊朗像過去一樣開始殺人，我們（美國）就會介入。」美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨日也與伊朗周邊國家以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進行通話，甚至在社群媒體上發文：「美國支持勇敢的伊朗人」，聲援伊朗示威者。

