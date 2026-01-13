伊朗婦女燒最高領袖照片點菸 JK羅琳、馬斯克轉發聲援抗爭

〔國際新聞中心／綜合報導〕在伊朗大規模反政府示威活動期間，伊朗婦女以最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的照片來點燃香菸，向政府表達抗議。「哈利波特」系列小說作家J.K.羅琳(J.K. Rowling)11日在社群平台X轉發一幅以此為原型的諷刺漫畫，寫道：「如果你自稱支持人權，卻無法鼓起勇氣對那些正在伊朗為自由而奮鬥的人表達聲援，那你已經暴露了自己的立場。只要施暴者是你敵人的敵人，你就對人民遭到壓迫與殘酷對待無動於衷。」

南韓「朝鮮日報」13日報導，科技富豪馬斯克(Elon Musk)也分享這幅漫畫，並留言說：「確實如此(True)」。

廣告 廣告

歐洲新聞台等媒體10日報導，最近社群媒體流傳一段影片，顯示一名身穿羽絨衣的婦女摘下頭巾，露出臉來，在街上焚燒哈米尼的照片。該名婦女以哈米尼燃燒的肖像點燃嘴上的香菸後，還對著掉在地上的哈米尼照片豎起中指。

報導指出，這段影片是一位居住在加拿大的中東裔婦女上傳到網路，旨在表達與伊朗女性團結一致。雖然有人懷疑這是人工智慧(AI)製作的影片，但隨著其他女性上傳類似照片，已成為抵抗的象徵。

這段影片傳遞了對抗國家權威和宗教基本教義的資訊，因此特別引人注目。在伊朗，破壞最高領袖照片的行為被視為對體制的重大挑戰。去年11月，一名伊朗活動家因為在社群平台Instagram發佈焚燒哈米尼照片的影片，遭到離奇殺害。

女性在街頭摘掉頭巾的行為也是不被允許的。自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，伊朗規定9歲以上的所有女性，在公共場所都必須配戴頭巾。被稱為道德警察的巡邏隊，會在城市各處巡邏，監督女性配戴頭巾的情況，規定違規者將被處以高額罰款，甚至最高可判處15年有期徒刑。

而女性吸菸長期以來也受到限制，或被視為不當行為。

2022年，22歲的庫德族女性艾米尼(Mahsa Amini)因未按規定以頭巾遮住頭髮，遭道德警察逮捕，3天後被發現死亡，此事引發大規模的示威遊行。

伊朗當局從8日起切斷網路和電話等通訊，但社群媒體仍在上傳伊朗示威現場的畫面。示威者高呼「巴勒維王朝回歸」等禁忌口號。此前，在英國倫敦伊朗大使館前舉行的反政府示威中，一名示威者爬上大使館的陽台，降下伊朗國旗，升起王政時期的「獅子太陽旗」。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

If you claim to support human rights yet can’t bring yourself to show solidarity with those fighting for their liberty in Iran, you’ve revealed yourself. You don’t give a damn about people being oppressed and brutalised so long as it’s being done by the enemies of your enemies. pic.twitter.com/eK3jjh3pD6— J.K. Rowling (@jk_rowling) January 11, 2026

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由說新聞》美國「掐喉伊朗、斷氣中國」？革命群眾不退專家：政權最脆弱時刻

伊朗私下求和？美軍轉入「待命模式」 1原因曝川普秘密外交端倪

川普發出革命號角！籲伊朗人「接管國家機構」 預告：援軍在路上了

伊朗政權完了! 德國總理：全球正見證「末日」倒數

