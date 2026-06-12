伊朗媒體曝協議內容！川普批「可悲又薄弱」：最好快點行動

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國際中心／許展溢報導

川普批伊朗「可悲又薄弱」，並喊話最好快點行動。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

美國總統川普表示，伊朗最高領袖已批准了與美國協議，隨後傳出美伊最快將在14日（週日）於日內瓦簽署和平備忘錄，然最新消息提及，伊朗已否認這項傳言外，台灣時間12日晚上，川普針對伊朗媒體揭露的美伊備忘錄內容駁斥，並開嗆伊朗政府「毫無誠信」，喊話「最好快點行動」。

川普在個人社群媒體Truth Social發文批伊朗官媒與部分媒體報導，他表示，伊朗向假新聞洩漏的內容，與雙方以書面形式達成的協議毫無關係，包括那份已達成的協議，及既可悲又薄弱的聲明，全都與事實完全不符。

廣告 廣告

除了不滿談判條款遭到扭曲，川普更說， 昨晚他們對離開荷莫茲海峽的印度船隻發動的無人機襲擊，雖被完全擊退，但這種行為完全無法接受，喊話伊朗最好快點行動，而且要快。

更多三立新聞網報導

荷莫茲海峽有望重啟！國際油價重挫5% 每桶跌破90美元

美伊和平備忘錄傳「最快14日」簽署 可能地點曝光

台股劇烈波動！3檔個股爆違約交割 總金額破7034.4萬

差3倍！高股息ETF死亡之組除息秀 「這檔CP值」奪冠

