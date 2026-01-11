伊朗安全部隊實彈鎮壓 示威者冒死傳出影像「遍地遺體」

伊朗大規模示威超過兩周，當地民眾指控，最高領袖哈米尼下令鎮壓，當局以斷網掩護。（圖／美聯社）





伊朗大規模示威超過兩周，當地民眾指控，最高領袖哈米尼下令鎮壓，當局以斷網掩護，對示威民眾實彈射擊。醫護人員表示，傷者塞爆醫院，遺體堆積成山，更有示威者藉由星鏈冒險將慘烈畫面傳出。美國總統川普發文表示，美國已經準備好伸出援手，《紐約時報》也報導，官員已向川普簡報軍事打擊伊朗的選項。

黑夜裡，槍聲此起彼落，伊朗示威者冒險在斷網下，將伊朗安全部隊強力鎮壓畫面傳出。民眾痛哭失聲，首都德黑蘭的一間廠房裡滿滿都是遺體，還有德黑蘭醫院地板上，處處都是被射殺的遺體畫面流出。醫護人員表示，傷者塞爆醫院，屍體堆積如山。

廣告 廣告

23歲的庫德族學生阿米尼安，傳出就是頭部中彈喪生的年輕人之一，但這可怕的情景不只在首都伊朗東北部城市內沙布爾，醫生向CNN控訴，鎮壓部隊朝民眾實彈射擊。

伊朗醫生：「在哈米尼的命令下，軍方被授權對示威者使用軍用步槍，街頭至少有30人喪生。在那30人當中，有年紀非常小的孩子，一名5歲的孩子在母親懷中中彈。」

人權組織證實，截至11日，死亡人數已攀升到至少116人，超過2600人被捕，但真正數據可能更驚人。人權研究員阿里馬爾達尼：「伊朗當局利用斷網作為掩護，對示威者進行了大規模屠殺。據我們所知，在2019年11月斷網期間，估計有1500名示威者慘遭殺害。」

伊朗檢察總長下令，示威者最重恐怕判處死刑，但美國總統川普也發文，強調美國已準備好伸出援手。美軍一架C-17環球霸王運輸機，傳出正飛往中東，疑似是為運輸大量武器做軍事準備。《紐約時報》也報導，官員透露，川普已經聽取針對伊朗軍事打擊新方案的簡報，但他還沒最終決定。

紐約時報資深記者桑格：「我們認為政府正在考慮一些（伊朗）傳統的軍事目標，但打擊伊朗革命衛隊的基地，對目前街頭的抗議局勢恐怕不會有太大影響。」

示威不斷，還有美軍威脅，伊朗內外交迫，對現有政權極度施壓，面臨建國以來最嚴峻的生存挑戰。

更多東森新聞報導

伊朗示威遍地開花 醫院遺體「堆積如山」傳美研擬攻擊

影／伊朗反政府遭血腥鎮壓 屍橫遍野...電視台稱「大屠殺」

伊朗反政權示威升溫 專家：持續施壓恐動搖政權

