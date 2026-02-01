伊朗官員否認將在荷莫茲海峽實彈演習 駁斥報導不實
（中央社杜拜1日綜合外電報導）伊朗官員今天告訴路透社，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍並未計畫在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行實彈演習，相關報導不實。
伊朗國營新聞電視台Press TV 1月29日曾報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍將於2月1日及2日在荷莫茲海峽進行演習。
伊朗官員告訴路透社：「革命衛隊並沒有在那裡舉行軍演的計畫，也沒有任何官方宣布。只有媒體報導，相關報導不實。」（編譯：陳正健）1150201
