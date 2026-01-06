伊朗官員嘆：能走的路很少、每條都充滿風險

▲不少分析都認為，伊朗面臨美國日益逼人的外交壓力，加上國內示威潮不斷，已迎來數十年政權最脆弱的時刻。圖為伊朗最高領袖哈米尼。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美軍3日突襲委內瑞拉，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，不少人都認為，近期已呈現內亂狀態的伊朗，不排除就是下一個被鎖定的目標，有外媒引述匿名伊朗官員擔憂，在委內瑞拉變天之後，伊朗能走的路確實不多，而且每條都充滿風險。

根據《路透社》報導，雖然伊朗對於抗議活動及如何處理並不陌生，但由於川普先前已威脅要干預，讓伊朗平息反政府示威的努力變得更加複雜，隨著馬杜洛被捕，更凸顯川普的警告並非只是空話，何況，持續已久的經濟危機也限制了德黑蘭本就不多的選擇。

廣告 廣告

3位要求匿名的伊朗官員告訴《路透社》，街頭民眾的憤怒、華府日益強硬的威脅，這2種壓力縮小了德黑蘭的迴旋餘地，使領導層陷入兩難境地，可行的選擇寥寥無幾，而且每條路都充滿風險。在美國對委內瑞拉採取行動之後，政府內部已經有質疑的聲音傳出，生怕伊朗成為川普「咄咄逼人外交」的下一個受害者。

報導提到，這一波街頭示威，對於去年遭美國、以色列聯手空襲，摧毀核設施，重創經濟的伊朗而言，很難繼續維護民族團結精神，越來越多示威者喊出：「打倒伊斯蘭共和國」、「獨裁者去死」（指的是伊朗最高領袖哈米尼）等口號，德黑蘭方面越來越擔心，川普或以色列可能會像去年6月那樣，再次對伊朗採取軍事行動。

《BBC》也指出，眼下的伊朗正面臨數十年來最脆弱時刻，除了內憂，還有外患，敘利亞阿薩德政權垮台，使德黑蘭失去一個重要盟友，而以色列對黎巴嫩真主黨的持續打擊，也已經消滅該組織的大部分高級領導，近來美國對委內瑞拉的軍事行動更進一步縮小了伊朗在海外的選擇範圍。如今，伊朗在區域衝突中，可以依靠的盟友變少了，將石油收入轉移到海外的管道也減少了。

分析直言，隨著川普重返白宮，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）繼續執掌以色列，伊朗若想不付出沉重代價，就擺脫當前的危機，似乎沒有明確的外交或戰略途徑。多年來，哈米尼及其核心圈，一直把對地區盟友和核武計畫的大規模支出「合理化」，認為這是對伊朗長期安全和技術進步的必要投資，可如今，這種論點已越來越站不住腳，隨著國內外壓力不斷增加，就連曾被視為政策最終目標的國內安全，似乎也比以往任何時候，都更加遙不可及。

原文連結：

Iran's leaders struggle to end protests, US action in Venezuela stokes fears

Protests and US warnings shake Iran at its weakest point in years

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不准慶祝！委內瑞拉緊急狀態令 全國搜捕「支持美國攻擊者」

聯合國緊急會議！委內瑞拉代理總統正式就職 中俄及伊朗大使祝賀

馬杜洛紐約首度出庭！宣稱自己「被綁架」拒認4罪 下次聆訊在3月