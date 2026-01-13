伊朗官員首度坦承示威已釀2000死 聲稱恐怖份子煽動局勢是主要原因

伊朗官方首度坦承示威潮爆發迄今，至少已有2000人喪生，但是卻將情勢動盪歸咎於「恐怖份子」的煽動，圖為伊朗境內的殯儀館外，有大量示威者的遺體待家屬指認。（美聯社）



伊朗因為經濟崩盤，引發全國性大規模示威迄今，除了使外界對於動亂所造成的影響高度關注，更對於德黑蘭當局鎮壓手段不斷增強感到憂心，伊朗官員則在13日首度坦承，包括負責維持秩序的安全人員在內，這一波示威潮已經造成約2000人喪生，並且聲稱大量死亡事件是在「恐怖份子」煽動對立情勢之下所造成。

路透報導指出，1名伊朗官員在13日接受採訪時，首度公布官方統計的死亡人數，包括示威者以及安全人員，在持續2週的動亂下，至少已有近2000人喪生，但是當局將此歸咎於有心人士，強調「恐怖份子」是造成示威者與安全人員大量傷亡的幕後黑手，不過並未提供進一步詳細資訊。

廣告 廣告

報導表示，這場動亂是德黑蘭當局自2022年以來所面臨最嚴峻的內部挑戰，於此同時，自從以色列和美國在去年先後對伊朗發動空襲以來，國際社會對伊朗所施加的壓力也在不斷提升。

自從1979年爆發伊斯蘭宗教革命以來，持續掌權迄今的神權政府，對於這一波示威潮始終採取了雙面態度，一方面宣稱抗議經濟陷入困境是合法的行為，但是另一方面卻以鐵腕對示威進行無情鎮壓；在指控美國與以色列等外國勢力煽動暴亂的同時，又聲稱示威潮被「恐怖份子」所把持，進而造成嚴重傷亡。

英國廣播公司（BBC）指出，遭到截斷的網路以及對外通訊，在13日部分恢復，報導指出雖然國際電話通訊已經正常，但網路連結仍然不通，雖然部分人士能夠使用馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司所提供的「星鏈」（Starlink）服務上網，但有用戶表示自從12日開始，該網路遭到干擾的情形更加嚴重，網路連結時有時無，部分伊朗人士則認為，該國目前正在經歷「柏林圍牆」時刻，認為專制神權政府可能正在面臨存亡關頭。

更多上報報導

美新一波伊朗關稅手段中國首當其衝 北京對德黑蘭石油依賴程度有多高

黑色屍袋塞滿停屍間 伊朗追捕「星鏈」用戶防血腥鎮壓畫面外流

伊朗危機牽動美航艦部署！日本防衛壓力增 台灣卻可望獲美更多關注