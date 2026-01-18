伊朗官員：至少5,000人死於抗議活動
一名伊朗地區官員今天(18日)表示，當局已查證，至少有5,000人在伊朗近期的抗議行動中喪生，其中約500人為安全人員。該名官員並將這些人員死亡歸咎於「恐怖分子與武裝暴民」，指其殺害「無辜的伊朗人」。
這名因議題敏感而不願具名的官員也告訴路透社，最激烈的衝突與大多死亡人數在伊朗西北部的庫德族地區。該地區過去曾有庫德族分離主義活動，在過往動亂中往往是暴力程度最高的區域之一。
該官員說：「最終死亡人數預料不會大幅增加。」他並指控，「以色列與海外武裝團體」曾支援並武裝走上街頭的人士。
伊朗當局一向將國內動亂歸咎於外國敵對勢力，包括主要宿敵以色列；以色列曾於去年6月對伊朗發動軍事打擊。
美國的人權組織「人權活動者新聞社」(Human Rights Activists News Agency, HRANA)17日表示，查證的死亡人數至少3,308人，另有4,382起案例仍在查核中，並表示已確認逾2萬4,000人遭到逮捕。
總部位於挪威的伊朗庫德族人權組織Hengaw也指出，去年12月底爆發的抗議行動中，部分最激烈的衝突發生在西北部的庫德族地區。(編輯：沈鎮江)
