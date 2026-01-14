伊朗官員：若遭美國攻擊 將打擊區域內美軍基地

（中央社杜拜14日綜合外電報導）美國總統川普揚言介入、聲援伊朗抗議者之後，一名要求匿名的伊朗高階官員今天表示，伊朗已警告中東地區的美國盟友，若華盛頓對伊朗動武，德黑蘭將對這些美國盟邦國土上的美軍基地發動攻擊。

這名不願具名的伊朗高階官員告訴路透社，德黑蘭已向區域內的美國盟友傳達立場，籲請他們阻止華盛頓對伊朗採取軍事行動。

該官員說，伊朗已向包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與土耳其在內的區域國家表明，若美國對伊朗動手，這些國家內的美軍基地將成為攻擊目標。

這名官員並說，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）之間的直接接觸已暫停。路透社指出，這顯示緊張情勢正在升高。

一名要求匿名的以色列官員表示，根據以色列的評估，川普已決定介入，但具體行動的範圍與時機仍不明朗。

美國在中東多地部署部隊，包括巴林以及卡達。巴林是美國海軍第五艦隊司令部所在地；卡達設有烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），是美軍中央司令部（US Central Command）前進指揮部所在地。伊朗去年曾向烏代德空軍基地發射飛彈，以報復美國對其核設施發動空襲。

人權組織指出，伊朗動盪局勢造成的死亡人數已接近2600人。伊朗當今神權體制正試圖平息眼前的不安情勢，這場全國性抗議被視為自1979年伊斯蘭革命以來，對其統治構成的最嚴峻挑戰之一。（編譯：嚴思祺）1150114