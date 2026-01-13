伊朗官媒出招！首都萬人遊行挺政府畫面曝光 國會議長嗆聲：美國介入將得到「難忘的教訓」

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

伊朗示威情勢逐漸升級，據傳已演變為大規模鎮壓情形，並導致多人傷亡。然而有別於西方媒體論述的全國反抗政府情形，伊朗國營電視台近日呈現成千上萬民眾在德黑蘭（Tehran）街頭擁護政府的遊行，並為在示威中殉職的革命衛隊成員進行悼念，意圖強調伊朗政府目前尚有民意支持。

成千上萬親政府民眾在德黑蘭街頭遊行，聲援伊朗政府。（圖／哈梅內伊X）

據《法新社》報導，大量親政府民眾聚集在德黑蘭革命廣場（Enghelab Square），他們手持伊斯蘭共和國國旗、伊瑪目何梅尼（Ruhollah Khomeini）以及最高領袖哈梅內伊的肖像，聲援並擁護政府；同時親政府民眾也誦讀祈禱文，悼念殉職的革命衛隊。

廣告 廣告

伊朗最高領袖哈梅內伊在社群媒體X發文讚頌親政府民眾，指出該集會展現伊朗民族的強大與堅定決心，同時也警告美國不該繼續欺騙大眾與依賴伊朗的叛國賊。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）則在集會上發表演說，表示伊朗正面臨：經濟戰、心理戰、對美國與以色列的軍事戰與對抗當前的示威行動，他強硬地將政府對付示威的作為定調為「反恐戰爭」，並揚言一旦美國介入，將讓他們得到「一個難忘的教訓！

伊自去年底因通膨問題而爆發示威後，情況逐漸失控，不但規模擴及全國，還演變為激烈的警民衝突，更傳出德黑蘭當局已下令革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）開槍鎮壓抗議，導致大量民眾傷亡，並引發國際關注，美國總統川普近日更不斷揚言將採取行動，讓西亞局勢當前極為緊張。

更多FTNN新聞網報導

伊朗致電美國求談判！川普警告「考慮強硬選項」 美軍進入評估階段

伊朗23歲女大生參與示威遭近距離槍殺 當局禁止安葬、遺體被迫埋路旁

委內瑞拉後輪到你了？德黑蘭再爆反政府活動 川普警告伊朗領袖：別逼我們開槍

