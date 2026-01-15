即時中心／劉朝陽報導



美國與伊朗關係緊張，伊朗國營電視台今天播出美國總統川普2024年在賓州巴特勒（Butler）造勢場合，遭槍擊的畫面，並且在螢幕附上文字，聲稱「這次子彈不會飛偏」。被外界解讀為具威脅意味。







回顧整起事件，2024年7月川普在巴特勒舉行戶外造勢活動時，遭埋伏在附近屋頂的槍手開槍攻擊，子彈從川普的右耳擦過，川普頓時血濺滿臉，但他仍高舉拳頭高喊「戰鬥」，相關畫面讓人悚目驚心。



而伊朗國營電視台此次播出的內容，就是川普躲過暗殺之後，與維安人員互動的畫面。



據《中央社》報導指出，以色列國際新聞電台i24NEWS暨「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）特派員史坦因（Amichai Stein）在社群媒體X發文，分享伊朗國營電視台播出的畫面，並將內容中的波斯語（Farsi）翻譯成英文。

廣告 廣告

史坦因用英文寫道，伊朗國營電視台播出對川普的威脅，稱「這次子彈不會飛偏」。

快新聞／伊朗官媒播「川普遭槍擊畫面」怒嗆：這次子彈不會偏

伊朗電視台14日播出川普於2024年遭槍擊畫面並附上文字，稱「這次子彈不會飛偏」。（圖／擷取自X）





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／伊朗官媒播「川普遭槍擊畫面」怒嗆：這次子彈不會偏

更多民視新聞報導

花蓮光復洪災釀19死！檢方查撤離疏失 光復鄉長等4人深夜移送花檢複訊

今天氣穩定「早晚溫差大」！下週二冷氣團報到「低溫僅11度」

反政府示威延燒！伊朗突宣布關閉領空逾2小時

