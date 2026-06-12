伊朗官媒放「核爆」威脅全球？電視台解釋了

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▲伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）突放出一段核爆畫面，掀起議論。（圖／翻攝自X）

[NOWNEWS今日新聞] 伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）週五凌晨突然播出一段畫面，新聞節目出現一座城市，上空發生模擬核爆的影像，掀起國際議論。電視台解釋，他們絕對沒有被駭客入侵。這起事件與美國總統川普宣稱與伊朗達成協議時間點接近。

根據CNN報導，這段模擬畫面顯示，一座城市的上空突然出現一道強光，接著在大量煙霧中升起蘑菇雲。這一畫面在伊朗國內引發緊張情緒，也在網路上掀起猜測，外界懷疑該頻道可能遭到駭客攻擊。

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IRIB 隨後表示，「播出顯示核爆畫面的影片，是剪輯錯誤造成的」；一名 IRIB 主播也在節目中表示，電視台並未遭到駭客入侵。

就在稍早，川普宣稱美國「今天已經結束了與伊朗的戰爭」。他表示雙方已針對一份「強而有力的諒解備忘錄」達成協議，以停止戰鬥。川普自稱，「他們已同意永遠不擁有核武，這正是我們所堅持的；這就是整件事的目的。那大約佔了整個問題的95%。」

川普發表上述言論之前，才剛取消美方進一步對伊朗發動的攻擊。他稍早在社群平台 Truth Social 上暗示，雙方已達成協議，但並未公布協議具體內容，伊朗官方也未有任何評論。

不過，伊朗國內對川普的協議並不苟同，伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人、議員雷扎伊（Ebrahim Rezaei）在社群平台X發文稱，「川普欺騙的可能性很高」，他認為川普只是想暫時維持局勢平穩；雷扎伊認為伊朗應該進一步採取進攻摧毀美國在中東地區的基礎設施，讓美國付出代價。

川普原先放話要佔領伊朗石油樞紐哈爾克島（Kharg Island），但稍早突然喊卡，他也放話「如果你們敢來，就別想活著回來」，甚至認為美國終究要屈服伊朗。

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