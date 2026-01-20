伊朗官媒遭駭播流亡皇儲影片 美「林肯號」航艦打擊群正奔赴中東

美國航空母艦「林肯號」出港。（取自X平台@MarioNawfal）



駭客19日晚間入侵伊朗國家電視的衛星訊號，播放流亡皇儲巴勒維影片，並呼籲安全部隊「不要將武器指向人民」，成為全國抗議浪潮後最新的訊號干擾事件。伊朗當局鎮壓示威已造成至少4029人死亡。與此同時，美伊緊張局勢升溫，美國航艦「林肯號」已進入麻六甲海峽，可能前往中東，顯示華府正加大對德黑蘭的軍事壓力。

美聯社報導，駭客19日晚間入侵伊朗國家電視的衛星訊號，播放支持伊朗流亡皇儲芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）的影片。這起駭客事件發生之際，當局鎮壓示威活動的死亡人數已達至少4029人，活動人士表示，他們擔心隨著資訊逐漸流出，實際死亡人數將遠高於官方數據。

另外，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）原定受邀於瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發言，但因為鎮壓事件而遭撤銷邀請。

與此同時，美國與伊朗因為鎮壓事件的緊張關係仍居高不下。美國總統川普（Donald Trump）向伊朗設下兩道紅線：和平示威者被殺以及伊朗在抗議後進行大規模處決。據報，1艘原先駐紮南海的美國航艦已通過新加坡，進入馬六甲海峽，這條航線可能前往中東地區。

伊朗國家電視遭駭播放皇儲影片

19日晚間，駭客透過伊朗國家廣播電視公司（Islamic Republic of Iran Broadcasting）的多個衛星頻道播放影片。影片顯示兩段流亡皇儲巴勒維的片段，接著是疑似伊朗警察制服的安全部隊畫面。影片宣稱，其他人「已放下武器並對人民宣誓效忠」，但未提供證據。

畫面中的1段文字寫說：「這是給軍隊和安全部隊的訊息。不要將武器指向人民。加入國家，為伊朗的自由而戰。」

半官方、被認為與伊朗革命衛隊關係密切的法爾斯通訊社（Fars News Agency），引用國家廣播電視公司的聲明指出，「該國部分地區的訊號曾短暫遭到不明來源干擾」，但未說明播放的內容。

巴勒維辦公室承認這次的干擾事件，影片中確實出現皇儲，但未回應美聯社關於駭客事件的提問。巴勒維在伊朗境內的支持程度仍不明，雖然自鎮壓事件以來，示威活動中曾出現支持沙阿（王朝）的呼聲。

19日的駭客事件並非伊朗首例。據《華盛頓郵報》1986年報導，中央情報局曾提供巴勒維盟友「迷你化的電視發射器」，用於對伊朗兩家電視台進行11分鐘的秘密廣播。

航艦「林肯號」經麻六甲海峽奔赴中東

隨著德黑蘭與華府的緊張局勢持續，美聯社19日分析船隻追蹤資料，顯示航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）及其他美軍艦艇，在經過新加坡後已進入麻六甲海峽，它們可能前往中東地區。

林肯號此前與航艦打擊群駐紮在南海，以遏制中國、維持對台海局勢的嚇阻。追蹤資料顯示，彼得森號（USS Frank E. Petersen Jr.）、墨菲號（USS Michael Murphy）以及斯普魯恩斯號（USS Spruance）等勃克級飛彈驅逐艦，與林肯號一同行駛。

多家美國媒體援引匿名官員表示，林肯號母港為聖地牙哥，目前正前往中東，但飛機進入作戰範圍仍需好幾天的航程。中東地區長期沒有航艦打擊群或兩棲準備群駐守，這可能讓針對伊朗的軍事行動更為複雜，尤其是阿拉伯國家普遍反對這類攻擊。

