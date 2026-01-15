伊朗官媒釋出暗殺威脅 嗆川普「這次子彈不會射偏」
美國和伊朗緊張情勢加劇，伊朗國營電視台竟播出一段極具挑釁的片段，畫面是美國總統川普2024年在賓州造勢，差點遭槍擊的瞬間，並寫下「這次子彈不會飛偏」，疑似暗示要暗殺川普。
美國總統川普近日針對伊朗境內的示威鎮壓行動再次發出嚴厲警告，明確指出若伊朗政權持續殺害示威者或執行處決，美國將會採取行動。他也聲稱，這番言論已初步產生震懾效果。
川普：「我們不希望看到伊朗這種情況繼續惡化。如果只是抗議，那是一回事；但當他們開始殺害成千上萬的人，現在甚至傳出要上吊處決，那就等著看下場吧，絕對不會有好結果」。
美國總統川普多次警告伊朗，若殺害示威者，美國將會出手，而這番話看起來真的有震懾效果。
川普進一步說明：「我們接獲最新消息，伊朗的殺戮行動正在停止，而且沒有任何處決。這是可靠管道告訴我的，我們會再確認，如果（處決）真的發生了，我們會非常憤怒，你們也都會非常憤怒。」
福斯新聞主播：「我們正在追蹤一則來自伊朗的突發新聞。伊朗對川普發出令人髮指的暗殺威脅，內容指出，『這一次不會再失手』」。
就在美國與伊朗緊張情勢持續升溫之際，伊朗國營電視台竟播出極具挑釁意味的畫面，進一步引發關注。
然而，伊朗政權是否會真正停止鎮壓行動，並遵守國際社會的呼籲，各界仍在密切關注。根據《路透社》報導，川普似乎已經決定介入伊朗情勢，2名歐洲官員於14日晚間透露，美國可能在未來24小時內，對伊朗展開軍事介入。
