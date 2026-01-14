伊朗官方公布數據「示威死亡人數2千人」外媒驚爆至少1.2萬人喪生

伊朗全國性抗議越演越烈，民眾不畏政府血腥鎮壓，每夜都有大量人群湧上街頭。 圖：翻攝X（前推特）

[Newtalk新聞] 伊朗爆發全國性反政府示威，當局展開血腥鎮壓，抗議民眾死傷持續攀升。一名伊朗官員13日聲稱，在伊朗爆發全國性大規模抗議中，約有2000人喪生，其中包括安全人員。這是德黑蘭當局首次承認官方鎮壓行動造成如此誇張的死亡人數。然而，有消息人士指稱，死亡人數至少有1.2萬人，甚至可能高達2萬人。

伊朗因經濟困境爆發反政府示威，抗議活動迅速演變成席捲伊朗全境31個省份的大規模集會，自去年底以來抗爭已持續超過兩週，伊朗當局日前更切斷全國網路和電話服務，並進行血腥鎮壓，讓外界更加難以了解當地的真實情況，伊朗政府直到13日才首度承認，全國至少有2000人在示威活動中死亡，外界推估實際傷亡人數恐比這個數字還要高出許多。

這波示威動亂起因為民眾不滿國內經濟困境，是3年來伊朗當局面臨的最嚴峻內部挑戰。這起示威也發生在以色列與美國去年對伊朗發動空襲後、國際壓力持續升高的背景下。一名不具名、向路透社發言的伊朗官員宣稱，造成如此多人死亡的幕後黑手是「恐怖分子」；該官員並未詳細說明死者的身分與佔比。

自1979年伊斯蘭革命以來，執政的伊朗教士當局，對示威活動採取雙軌策略：一方面坦承針對經濟問題的抗議具有正當性，另一方面則實施嚴厲的安全鎮壓。他們指控美國與以色列煽動動亂，堅稱有匿名「恐怖分子」劫持了抗議行動。先前已有人權組織已確認示威民眾已有數百人遭殺害、數千人被逮捕。

過去一週流傳的多段夜間示威者與安全部隊衝突影片可見，現場出現激烈暴力對抗，包括槍聲，以及汽車與建築物被焚毀的情況。先前報導也指出，死者多到太平間無處放，且多數罹難者是20至25歲年輕人，多為頭胸中彈；而傷者同樣塞爆醫院，不少人也是頭部眼部中彈，顯示伊朗當局的安全部隊已殺紅了眼。

哥倫比亞廣播公司（CBS）13日報導指出，伊朗當局雖切斷網路及電話服務，但有些伊朗人於週二已能撥打國際長途電話，消息人士透露，依據全國各地醫療官員的報告統計數據，他們認為至少有1.2萬人，甚至可能高達2萬人喪生。安全部隊正在走訪德黑蘭各地的多家私人醫院，並威脅醫護人員交出在抗議活動中受傷的患者的姓名和地址。

CBS坦言，目前還無法獨立核實確切死亡人數，大多數活動組織持續強調，他們的統計數據可能被低估了。除了來自伊朗當地的消息，一位在華盛頓與伊朗有聯繫的消息人士也向CBS表示，有可靠的消息人士告訴他，死亡人數可能在1萬至1.2萬人間。伊朗國際新聞社編輯部也就鎮壓行動發表聲明，呼籲受害者家屬提供相關文件和證詞。

除了CBS，多家外媒也引述伊朗國際通訊社報導提及，根據伊朗政府和安全部門高級消息人士說法，伊朗發生該國近代史上最大規模的屠殺事件，在交叉核對包括最高國家安全委員會和總統府在內的可靠來源的資訊後，初估至少有1.2萬人在這場全國性屠殺中喪生，其中大部分發生在1月8日和9日。

