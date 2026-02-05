伊朗官方簽署決議 正式允女性獲機車駕照

《以色列時報》報導，伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）已於當地時間3日簽署決議，允許當地女性可正式取得機車駕照，該決議先前已在1月底時獲伊朗內閣通過。

報導指出，伊朗法律雖未明文禁止女性騎機車和滑板車，但實際上當局卻常以宗教理由，拒絕向女性發放機車駕照。不過伊朗女性仍會在無照情況下騎機車上路，因為對她們來說，機車不只作為日常代步或外送工具，也代表爭取平等與自由的象徵。

根據伊朗政府決議，將要求交警部門必須派出女性教官和警員，為申請駕照的女性提供實務訓練，並在警方監督下舉辦考照，同時也需確保能為女性騎士提供安全、符合標準的機車與防護裝備。