伊朗官方首公布 全國示威已釀5千死

一家銀行疑似遭抗議者縱火焚燒，伊朗抗議期間，金融機構屢成攻擊目標，反映民眾對銀行體系強烈不滿。

總統裴澤斯基安18日警告，「任何不公正的侵略，都將引發德黑蘭嚴厲回應」、「任何對該國最高領袖的攻擊，都等同於對國家發動全面戰爭」。

司法部門發言人賈漢吉爾當天也在記者會上表示，「已確認一系列行為已被認定為『與真主為敵』」，這是伊斯蘭刑罰中最嚴厲罪行之一，暗示可能處決暴動中被捕人士。

這個表態主要針對美國總統川普。川普17日接受媒體專訪時表示，「伊朗該尋找新的領導人了」，也曾多次威脅介入，如果示威人士在街頭被殺或處決的話。

廣告 廣告

伊朗最高領袖哈米尼表示，「我們認為美國總統才是罪犯，要為傷亡、損害負責，以及他對伊朗人民的誹謗負責。」

一名伊朗地方官員表示，全國性抗議已奪走至少5000條人命，其中約500人為安全人員。這波示威行動在上星期的暴力鎮壓下趨緩。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社（HRANA）」17日表示，死亡人數超過3300人、經過查核的有超過2.4萬人被捕。

上個（12）月德黑蘭因經濟嚴重衰敗，使得民眾不滿情緒高漲，迅速轉為政治性抗爭並蔓延全國，各階層均強力要求終結神權統治。

更多公視新聞網報導

伊朗示威已知72死2千人遭拘留 川普：準備好伸出援手

伊朗貨幣里亞爾大貶 民眾大規模上街示威

